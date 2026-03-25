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Piccoli passi avanti: presentati Galaxy A57 e A37

Samsung presenta due nuovi smartphone di fascia media, il Galaxy A57 e il Galaxy A37. Con poche novità, riescono a essere leggermente migliori dei loro predecessori.

Il Galaxy A57 diventa più sottile e ha un nuovo chipset. Entrambi gli smartphone saranno più robusti e riceveranno gli strumenti AI della serie S26. Un nuovo processore di immagini dovrebbe garantire foto migliori, mentre non ci sono modifiche alla batteria.

Innovazioni al di fuori della scheda tecnica

Dando un'occhiata alla scheda tecnica dei due nuovi smartphone si notano solo pochi cambiamenti.

Il + nel display SuperAMOLED del Galaxy A57 sta per il design. Qui c'è un display flessibile sotto il vetro protettivo, mentre il display AMOLED del Galaxy A37 è incollato a un altro vetro. Questo è uno dei motivi per cui l'A57 è diventato più sottile. A prescindere da questo, i bordi del display dell'A57 sono più stretti di 0,5-1,2 millimetri rispetto al suo predecessore.

La cornice intorno al display del Galaxy A57 (a sinistra) è più stretta.

Samsung installa per la prima volta la memoria LPDDR5X nella serie A. Ciò significa che entrambi i dispositivi raggiungono una velocità di trasmissione dati superiore rispetto ai loro predecessori: Samsung parla del 17 e del 75 percento in più. Rispetto ai loro predecessori, i chipset offrono incrementi della CPU e della GPU a due cifre. L'aumento della NPU, importante per le applicazioni AI, è maggiore: 42 percento per l'A57 e 167 percento per l'A37. Il Galaxy A57 è dotato di Wi-Fi 6E e Bluetooth 6.0 grazie al nuovo chipset.

La cornice in alluminio del Galaxy A57 (a sinistra) è interrotta da piccole antenne per una migliore ricezione.

A livello ottico, c'è un nuovo dettaglio sul retro con il rialzo della fotocamera semitrasparente sul bordo. È altamente riflettente su entrambi i dispositivi e attira le impronte digitali. La cornice del Galaxy A57 è in alluminio e sembra più pregiata di quella in plastica del Galaxy A37.

I Galaxy A37 e A57 sono adatti anche per un rapido controllo dell'abbigliamento.

Con la certificazione IP68, i nuovi modelli A possono immergersi in acqua più a lungo e più in profondità rispetto ai loro predecessori. Tuttavia, non sono ancora destinati all'uso sott'acqua. Samsung utilizza il Gorilla Glass Victus+ per la parte anteriore e posteriore degli smartphone. Questo vetro è stato utilizzato per la prima volta nella serie S22 e non solo dovrebbe essere resistente ai graffi, ma anche alle cadute da due metri su superfici ruvide.

Regolazioni di dettaglio per le fotocamere

Samsung ha installato un nuovo sensore di immagine nel Galaxy A37, che eguaglia la dimensione dei pixel dell'A57 a un micrometro. Un nuovo processore d'immagine è stato progettato per ridurre al minimo il rumore e migliorare i dettagli, soprattutto al buio, per le foto dell'A37 e i video dell'A57.

Le fotocamere sono indistinguibili dall'esterno.

Samsung vuole velocizzare la registrazione di immagini HDR con il Galaxy A57 utilizzando una nuova tecnologia di registrazione con fotogrammi scuri e chiari. Inoltre, il passaggio tra la fotocamera ultragrandangolare e quella principale non dovrebbe più essere visibile durante lo zoom. Con il Galaxy A37, l'intelligenza artificiale decide anche quali aree appartengono al primo piano o allo sfondo sfocato.

Samsung fornisce entrambi gli smartphone con Android 16 e l'interfaccia utente OneUI 8.5. Riceveranno aggiornamenti del sistema operativo e aggiornamenti di sicurezza per sei anni. Samsung offre ai suoi modelli di fascia media alcuni dei nuovi strumenti AI della serie S26. Tra questi, la possibilità per l'IA di eseguire compiti in tutte le app, attualmente limitata alle app di Google, Samsung e di alcuni fornitori di terze parti come Spotify o WhatsApp.

Le quattro varianti di colore del Galaxy A57.

Con Gemini, Bixby e Perplexity, ci sono tre agenti AI installati tra cui scegliere. È disponibile l'ultima versione di Circle-to-Search, che può riconoscere e cercare più oggetti in un'immagine. La trascrizione è disponibile per le registrazioni con il registratore o con l'app del telefono. Entrambi gli smartphone offrono suggerimenti per l'editing delle foto, ma la funzione «Best face» ti permette solo di selezionare quale volto di uno scatto deve essere incluso nella foto di gruppo finita sull'A57.

Novità in assortimento Ora disponibile: Samsung Galaxy A37 e A57

Samsung Galaxy A57

Samsung non offre la versione da 512 gigabyte del Galaxy A57 in Germania

128 gigabyte

Smartphone Nuovo CHF 514.10 Samsung Galaxy A57 128 GB, Fantastica Marina, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 514.10 Samsung Galaxy A57 128 GB, Fantastico Icyblue, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 514.10 Samsung Galaxy A57 128 GB, Fantastico lilla, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 514.10 Samsung Galaxy A57 128 GB, Grigio fantastico, 6.70", Doppia SIM, 5G

256 gigabyte

Smartphone Nuovo CHF 570.30 Samsung Galaxy A57 256 GB, Fantastica Marina, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 570.30 Samsung Galaxy A57 256 GB, Fantastico Icyblue, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 570.30 Samsung Galaxy A57 256 GB, Fantastico lilla, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 570.30 Samsung Galaxy A57 256 GB, Grigio fantastico, 6.70", Doppia SIM, 5G

512 gigabyte

Smartphone Nuovo CHF 746.65 Samsung Galaxy A57 512 GB, Fantastica Marina, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 746.65 Samsung Galaxy A57 512 GB, Fantastico Icyblue, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 746.65 Samsung Galaxy A57 512 GB, Fantastico lilla, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 746.65 Samsung Galaxy A57 512 GB, Grigio fantastico, 6.70", Doppia SIM, 5G

Samsung Galaxy A37

Il Galaxy A37 è disponibile anche in quattro colori.

Le quattro varianti di colore del Galaxy A37.

128 gigabyte

Smartphone Nuovo CHF 433.85 Samsung Galaxy A37 128 GB, Lavanda fantastica, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 433.85 Samsung Galaxy A37 128 GB, Awesome White, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 433.85 Samsung Galaxy A37 128 GB, Fantastico grigioverde, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 433.85 Samsung Galaxy A37 128 GB, Fantastico carbone, 6.70", Doppia SIM, 5G

256 gigabyte

Smartphone Nuovo CHF 513.40 Samsung Galaxy A37 256 GB, Lavanda fantastica, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 513.40 Samsung Galaxy A37 256 GB, Awesome White, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 513.40 Samsung Galaxy A37 256 GB, Fantastico grigioverde, 6.70", Doppia SIM, 5G Smartphone Nuovo CHF 513.40 Samsung Galaxy A37 256 GB, Fantastico carbone, 6.70", Doppia SIM, 5G

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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