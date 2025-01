Oneplus 13 resiste al vento, alla lavastoviglie e all'olio del motore

Il Oneplus 13 è in uscita in tutto il mondo. L'omonimo produttore ha presentato il suo ultimo smartphone di punta, che non dovrebbe risentire di temperature molto basse o molto alte, al di fuori della Cina.

I Oneplus 13 e 13R sono disponibili in Cina dall'inizio di novembre. Ora i dispositivi sono disponibili anche qui. Gli smartphone sono resistenti, robusti e intelligenti. Il Oneplus 13R ha un hardware leggermente più debole rispetto al Oneplus 13, come lo Snapdragon 8 Gen 3 invece del nuovo chip Snapdragon 8 Elite del Oneplus 13. Tuttavia, entrambi sono di fascia alta.

Design e display: tipicamente grandi

Il Oneplus 13 ha un display OLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento fino a 120 hertz. Il Oneplus 13R è solo leggermente più piccolo, con 6,78 pollici. Entrambi, quindi, non sono esattamente pensati per mani piccole. In confronto: il Samsung Galaxy S24 misura 6,2 pollici.

Con 6,8 pollici, il Oneplus 13 è piuttosto grande.

Fonte: Oneplus

Anche la risoluzione dei due dispositivi è diversa, con il Oneplus 13 a 2,5K e il 13R a 1,5K. Continua la tendenza dei display luminosi. La luminosità tipica dell'Oneplus 13 è di 800 nits, mentre il dispositivo arriva a 4500 nits per un breve periodo.

Una caratteristica pratica è Aqua Touch 2.0, che permette al display di funzionare perfettamente anche quando è bagnato. Puoi utilizzare lo smartphone anche con i guanti.

Hardware: collaborazione con Hasselblad e funzioni AI

Oneplus è uno dei primi produttori a equipaggiare i suoi smartphone con il nuovo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm - almeno con il Oneplus 13. Anche il 13R riceve un potente chip di Qualcomm: lo Snapdragon 8 Gen 3. Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 sono inclusi in entrambi i casi.

I dispositivi sono IP69 e sono dotati di funzioni AI.

I dispositivi sono certificati IP69. In base a questa certificazione, gli smartphone possono resistere a forti influenze esterne come la pioggia battente o addirittura l'olio del motore. In occasione del lancio mondiale, Oneplus mostra come lo smartphone venga prima lubrificato con olio e poi pulito nuovamente in lavastoviglie. Lo smartphone resiste a tutto questo.

Si dice che il Oneplus 13 sopravviva due ore in lavastoviglie.

Fonte: Oneplus

Il modulo fotocamera rotondo, di dimensioni impressionanti, è riccamente equipaggiato:

Fotocamera grandangolare: 50 MP, f/1.6, 23mm, 1/1.43"

Camera ultragrandangolare: 50 MP, f/2.0, 15mm

Fotocamera teleobiettivo: 50 MP, f/2.6, 73mm, 1/1.95", ottica 3×

Fotocamera frontale: 32 MP, f/2.4, 21mm, 1/2.74"

Oltre ai sensori di Sony e alla collaudata collaborazione con Hasselblad, Oneplus ha potenziato le funzioni AI per le foto. Secondo il produttore, il Oneplus 13 dovrebbe catturare gli scenari in movimento meglio del suo predecessore o dei dispositivi concorrenti. Oneplus promette anche un bel risultato in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla lunga esposizione.

Nessuna luce? Nessun problema.

Fonte: Oneplus

Le registrazioni in 4K sono possibili con tutte le fotocamere, compresa quella frontale. Puoi anche condividere i risultati con un utente iPhone senza alcuna perdita di qualità: grazie alla funzione Airdrop del produttore.

Condividi le tue foto anche con gli utenti iPhone.

Fonte: Oneplus

Ovviamente, tutto questo ha bisogno di energia sufficiente. L'energia è fornita da una batteria da 6000 mAh. Questa dovrebbe consentire fino a 24 ore di riproduzione video. Potrai poi ricaricare il telefono con un massimo di 100 watt via cavo o con un massimo di 50 watt senza cavo.

Oneplus ha anche provato la batteria in laboratorio in condizioni estreme. Che si tratti di -20 gradi o di 45 gradi in più, il dispositivo non ha avuto alcun problema. Almeno per il periodo testato di 30-60 minuti.

Software: aggiornamenti prolungati e più spazio di archiviazione

Il Oneplus 13 esegue Android 15 e OxygenOS 15, con aggiornamenti software disponibili per quattro anni e patch di sicurezza per almeno sei anni, secondo il produttore. Il produttore si vanta del fatto che il suo sistema operativo occupa cinque gigabyte di spazio di archiviazione in meno rispetto alla concorrenza e lascia quindi più spazio di archiviazione libero per i tuoi dati.

C'è anche una buona notizia.

Ci sono buone notizie anche per il gioco. Puoi giocare ai videogiochi a 120 FPS e in qualità HDR. Si dice che lo smartphone non abbia problemi di calore e che sia in grado di raffreddarsi bene anche a 45 gradi all'esterno.

Ovviamente, anche l'intelligenza artificiale è un must. Per le foto, ad esempio, hai la possibilità di rimuovere i riflessi o ritoccare le particelle di polvere sulle immagini scansionate. Questo funziona anche con le foto inviate dai tuoi amici.

Oneplus collabora anche con l'AI.

Oneplus collabora anche con Google. Il tuo assistente vocale personale è quindi Gemini. Puoi anche utilizzare la pratica funzione Cerchio per cercare.

L'AI di Oneplus cerca tra i tuoi documenti e li riassume.

Fonte: Oneplus

Oneplus ha sviluppato la sua ricerca intelligente: con brevi parole chiave, puoi cercare tra i tuoi documenti informazioni importanti e farle riassumere. Oneplus ha migliorato l'app Note per le chiamate più lunghe. La funzione note AI trascrive automaticamente le conversazioni in modo da non perdere i dettagli importanti. Resta da vedere quanto questo funzioni nella realtà.

Prezzo e disponibilità: poco più di 1000 euro

I preordini sono ora possibili e le consegne inizieranno il 14 gennaio. Dovremmo avere i dispositivi in negozio dall'8 gennaio, da quel momento in poi li linkerò direttamente qui

Il prezzo di listino è attualmente di 999 euro per la versione con 12 GB di RAM e 256 di memoria interna. Il Oneplus 13 R è disponibile a partire da 749 euro con la stessa RAM e lo stesso spazio di archiviazione. Il Oneplus 13R è disponibile in bianco e nero, mentre il Oneplus 13 è disponibile anche in blu scuro con un mix di microfibra e pelle vegana.