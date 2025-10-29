Nothing Phone (3a) Lite: Glyph e Essential Space al posto della fotocamera con teleobiettivo

Test del prodotto
di Jan Johannsen
Con il Phone (3a) Lite, Nothing lancia sul mercato uno smartphone a basso costo con caratteristiche molto simili a quelle di un altro dispositivo del produttore.
Il Nothing Phone (3a) Lite è fondamentalmente il CMF Phone 2 Pro senza teleobiettivo con design Nothing e luce Glyph. Puoi riempire la memoria AI «Essential Space» con l'Essential Button.
La panoramica che segue illustra le numerose somiglianze con il CMF Phone 2 Pro:
Ho notato in particolare la mancanza di una fotocamera con teleobiettivo. Nulla cerca di compensare questa mancanza con un glifo luminoso sul retro, che è diventato il marchio di fabbrica del produttore in varie forme. In questo caso, però, non è altro che una luce di notifica. Il «Essential Space» - una raccolta di screenshot e memo vocali ordinati da un'intelligenza artificiale - è anche dietro a una telecamera nella mia lista dei desideri.
Il «Essential Space» è uno degli adeguamenti che il produttore sta apportando ad Android 15 con Nothing OS 3.5. L'aggiornamento a Nothing OS 4.0 e quindi ad Android 16 è previsto per la prima metà del 2026. In totale, il produttore promette tre aggiornamenti principali di Android per il Phone (3a) Lite e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.
Il Nothing Phone (3a) Lite sarà ufficialmente in vendita il 4 novembre presso i rivenditori selezionati. Il prezzo di vendita consigliato è di 249 euro o 219 franchi. Questo lo rende costoso quanto l'attuale CMF Phone 2 Pro.
Nothing Phone dice di aver sviluppato il Phone (3a) Lite principalmente per il mercato indiano e di volerlo portare in Europa solo in piccole quantità. Il produttore vuole verificare l'interesse per i dispositivi di questa fascia di prezzo. Di contro, questo significa anche che non sarà disponibile ovunque.
Il processore Mediatek Dimensity 7300 Pro integrato si dice sia leggermente migliore del 7200 Pro del Phone (2a) ma peggio dello Snapdragon 7s Gen 3 del Phone (3a).
