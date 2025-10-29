Novità e trend 10 2

Nothing Phone (3a) Lite: Glyph e Essential Space al posto della fotocamera con teleobiettivo

29.10.2025

Con il Phone (3a) Lite, Nothing lancia sul mercato uno smartphone a basso costo con caratteristiche molto simili a quelle di un altro dispositivo del produttore.

Il Nothing Phone (3a) Lite è fondamentalmente il CMF Phone 2 Pro senza teleobiettivo con design Nothing e luce Glyph. Puoi riempire la memoria AI «Essential Space» con l'Essential Button.

Glyph e Essential Space al posto della telecamera

La panoramica che segue illustra le numerose somiglianze con il CMF Phone 2 Pro:

Ho notato in particolare la mancanza di una fotocamera con teleobiettivo. Nulla cerca di compensare questa mancanza con un glifo luminoso sul retro, che è diventato il marchio di fabbrica del produttore in varie forme. In questo caso, però, non è altro che una luce di notifica. Il «Essential Space» - una raccolta di screenshot e memo vocali ordinati da un'intelligenza artificiale - è anche dietro a una telecamera nella mia lista dei desideri.

Il «Essential Space» è uno degli adeguamenti che il produttore sta apportando ad Android 15 con Nothing OS 3.5. L'aggiornamento a Nothing OS 4.0 e quindi ad Android 16 è previsto per la prima metà del 2026. In totale, il produttore promette tre aggiornamenti principali di Android per il Phone (3a) Lite e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

Bassi numeri di unità come pallone di prova

Il Nothing Phone (3a) Lite sarà ufficialmente in vendita il 4 novembre presso i rivenditori selezionati. Il prezzo di vendita consigliato è di 249 euro o 219 franchi. Questo lo rende costoso quanto l'attuale CMF Phone 2 Pro.

Nothing Phone dice di aver sviluppato il Phone (3a) Lite principalmente per il mercato indiano e di volerlo portare in Europa solo in piccole quantità. Il produttore vuole verificare l'interesse per i dispositivi di questa fascia di prezzo. Di contro, questo significa anche che non sarà disponibile ovunque.

