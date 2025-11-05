Motorola Edge 70: smartphone sottile, grande batteria

Novità e trend
Nubia porta in Europa la concorrenza per il Samsung Galaxy S25 Edge
di Michelle Brändle
Motorola segue Apple e Samsung e presenta uno smartphone sottile con l'Edge 70. È spesso meno di sei millimetri, ha due fotocamere e una batteria relativamente grande.
Tuttavia, con l'Edge 70 Motorola non batte il suo stesso record di smartphone più sottile. Misura esattamente 5,99 millimetri (mm) ed è quindi più spesso del Galaxy S25 Edge (5,8 mm) e dell'iPhone Air (5,6 mm). Tuttavia, il produttore può ancora vantare il primato di smartphone più sottile con il Moto Z del 2016. Aveva uno spessore di 5,19 mm - senza uno dei moduli che potevano essere attaccati al retro.
Motorola dichiara un tempo di riproduzione video di 29 ore per ogni carica della batteria dell'Edge 70. La batteria si ricarica fino a 68 watt tramite un cavo USB-C e la tecnologia di ricarica rapida TurboPower. Lo smartphone può essere ricaricato in modalità wireless con una potenza massima di 15 watt.
La struttura dell'Edge 70 è in alluminio. Alluminio aeronautico che, secondo Motorola, lo rende particolarmente robusto. Non solo è impermeabile fino a IP69, ma ha anche superato i test di caduta. Il display AMOLED da 6,67 pollici è protetto dai graffi dal Gorilla Glass 7i. Ha una risoluzione di 2712 × 1220 pixel e offre una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Raggiunge un picco di luminosità di 4500 nit per i contenuti HDR.
Quando si tratta di fotocamere, Motorola cerca di distinguersi dalla concorrenza con l'alta risoluzione. La fotocamera principale e quella ultra-grandangolare sul retro e quella frontale hanno tutte una risoluzione di 50 megapixel.
In termini di prestazioni, Motorola si affida al chipset Snapdragon 7 Gen 4 di fascia media, supportato da otto o dodici gigabyte di RAM, a seconda della variante. Lo spazio di archiviazione è di 256 o 512 gigabyte.
L'Edge 70 funziona con Android e il suo sistema operativo è il più recente.
Il prezzo di vendita consigliato per l'Edge 70 in Germania è di 799,99 euro per la variante con la memoria più piccola. Non sono ancora disponibili i prezzi per la Svizzera. I nostri colleghi prevedono la disponibilità nella settimana che inizia il 10 novembre
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
Dal nuovo iPhone al revival della moda anni '80. La redazione fa chiarezza.Visualizza tutti
Ma torniamo al presente e all'Edge 70, che è leggermente più spesso della sottile concorrenza. Ma ha una batteria significativamente più capiente. Motorola utilizza una batteria al silicio-carbonio, che ha il vantaggio di richiedere meno volume e quindi di consentire una maggiore capacità a parità di dimensioni della batteria. L'Edge 70 ha quindi 4800 mAh: circa il 25 percento in più rispetto al Galaxy Edge S25 con la sua batteria da 3900 mAh. Tuttavia, solo di recente mi sono reso conto, con l'altrettanto sottile Nubia Air, che la capacità pura non dice nulla sull'effettiva durata della batteria.
Il dispositivo Edge 70 è dotato di Android 16. «Moto ai» sono le applicazioni AI del produttore, in gran parte basate su Perplexity. L'offerta spazia dal miglioramento delle immagini, alla generazione di immagini, alle traduzioni o alla creazione di playlist. Con «Next Move», lo smartphone cerca di prevedere cosa vuoi fare in seguito in base al contenuto dello schermo. Con «What's new», «Pay attention» e «Remember» puoi ricevere informazioni dall'intelligenza artificiale o salvarle.
Hisense TV 55S7NQ
55", QLED, 4K, 2024