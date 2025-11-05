Novità e trend 14 10

Motorola Edge 70: smartphone sottile, grande batteria

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 5.11.2025

Motorola segue Apple e Samsung e presenta uno smartphone sottile con l'Edge 70. È spesso meno di sei millimetri, ha due fotocamere e una batteria relativamente grande.

Tuttavia, con l'Edge 70 Motorola non batte il suo stesso record di smartphone più sottile. Misura esattamente 5,99 millimetri (mm) ed è quindi più spesso del Galaxy S25 Edge (5,8 mm) e dell'iPhone Air (5,6 mm). Tuttavia, il produttore può ancora vantare il primato di smartphone più sottile con il Moto Z del 2016. Aveva uno spessore di 5,19 mm - senza uno dei moduli che potevano essere attaccati al retro.

Batteria più grande del 25 percento rispetto all'S25 Edge

Motorola dichiara un tempo di riproduzione video di 29 ore per ogni carica della batteria dell'Edge 70. La batteria si ricarica fino a 68 watt tramite un cavo USB-C e la tecnologia di ricarica rapida TurboPower. Lo smartphone può essere ricaricato in modalità wireless con una potenza massima di 15 watt.

Alluminio, 50 megapixel e un chipset di fascia media

La struttura dell'Edge 70 è in alluminio. Alluminio aeronautico che, secondo Motorola, lo rende particolarmente robusto. Non solo è impermeabile fino a IP69, ma ha anche superato i test di caduta. Il display AMOLED da 6,67 pollici è protetto dai graffi dal Gorilla Glass 7i. Ha una risoluzione di 2712 × 1220 pixel e offre una frequenza di aggiornamento di 120 hertz. Raggiunge un picco di luminosità di 4500 nit per i contenuti HDR.

Quando si tratta di fotocamere, Motorola cerca di distinguersi dalla concorrenza con l'alta risoluzione. La fotocamera principale e quella ultra-grandangolare sul retro e quella frontale hanno tutte una risoluzione di 50 megapixel.

In termini di prestazioni, Motorola si affida al chipset Snapdragon 7 Gen 4 di fascia media, supportato da otto o dodici gigabyte di RAM, a seconda della variante. Lo spazio di archiviazione è di 256 o 512 gigabyte.

L'Edge 70 funziona con Android e il suo sistema operativo è il più recente.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di vendita consigliato per l'Edge 70 in Germania è di 799,99 euro per la variante con la memoria più piccola. Non sono ancora disponibili i prezzi per la Svizzera. I nostri colleghi prevedono la disponibilità nella settimana che inizia il 10 novembre

Immagine di copertina: Motorola

Mi piace questo articolo! A 14 persone piace questo articolo







