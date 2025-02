Novità e trend 16 27

Microsoft ora consegna il Surface Pro senza alimentatore

Martin Jud Traduzione: tradotto automaticamente 10.2.2025

Chi sceglie un convertibile di Microsoft lo riceverà senza alimentatore.

Microsoft ha deciso di spedire il Surface Pro (11° edizione) senza alimentatore. Non è ancora stata rilasciata alcuna dichiarazione ufficiale, ma è probabile che la decisione sia stata presa per risparmiare materiale da imballaggio e ridurre l'impatto ambientale. Oltre ai convertibili, la modifica sarà apportata anche ai laptop Surface più avanti nel corso dell'anno.

Al momento è in corso una fase di transizione in cui alcuni Surface Pro vengono consegnati con e altri senza. Nel nostro negozio, indichiamo sempre nel titolo del prodotto se il dispositivo corrispondente viene consegnato senza alimentatore.

Esempio:

Se hai bisogno di un alimentatore, puoi ordinare quello ufficiale di Microsoft con connettore magnetico Surface Connect oppure optare per un caricabatterie USB-C. Quest'ultimo ha lo svantaggio di lasciare una porta in meno per le periferiche.

Puoi trovare informazioni sul wattaggio consigliato per ogni modello di Surface qui.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 16 persone piace questo articolo