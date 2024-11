L'Oppo Find X8 Pro sta arrivando in Europa

Gli Oppo Find X8 e X8 Pro si differenziano per le dimensioni del display e per la presenza di una fotocamera con teleobiettivo aggiuntiva.

A poche settimane dalla presentazione per il mercato cinese, Oppo ha presentato la serie Find X8 a livello globale. Mentre il Find X8 sarà distribuito in tutto il mondo, il Find X8 Pro sarà disponibile solo in Europa.

Display più grande sul Pro

Il Find X8 Pro ha un display AMOLED da 6,78 pollici. La differenza con i 6,59 pollici del Find X8 è minima. Questo vale anche per le risoluzioni di 2780 × 1264 e 2760 × 1256 pixel. La densità di pixel è di 450 e 460 ppi. La frequenza di aggiornamento fino a 120 Hertz è identica, così come la luminosità tipica di 800 nit. In una modalità particolarmente luminosa, lo schermo raggiunge i 1600 nits. La luminosità massima di 4500 nits sembra impressionante sulla carta, ma si applica solo ai singoli pixel quando si riproducono contenuti HDR.

Il Find X8 Pro è disponibile in due varianti di colore.

Fonte: Oppo

La parte anteriore dello smartphone è protetta da Gorilla Glass 2, ma Oppo non ha rivelato quale vetro utilizza per la parte posteriore. Il telaio è in alluminio e gli smartphone sono impermeabili IP69. Alla prova, sono sopravvissuti 30 minuti in 1,5 metri di acqua potabile senza subire danni. Anche i getti d'acqua calda a 80 gradi non dovrebbero danneggiare i dispositivi.

Non c'è modo di aggirare l'AI

Oppo si affida al chipset Dimensity 9400 di Mediatek per entrambe le versioni del Find X8. Questo chip non solo ha una grande potenza, ma è anche pronto per diverse funzioni AI. Ad esempio, Oppo utilizza Gemini Nano come assistente vocale e in Google Messages puoi utilizzare Magic Compose per comporre testi in diversi stili.

Oppo utilizza come sistema operativo ColorOS 15, che si basa su Android 15. Il produttore promette di fornire alla serie Find X8 aggiornamenti di sicurezza per sei anni. Non fornisce invece informazioni sugli aggiornamenti di sistema.

Con Touch to Share, i dati possono essere scambiati tenendo insieme gli smartphone Oppo.

Fonte: Oppo

All'interno di ColorOS, Oppo si affida ad altre funzioni di intelligenza artificiale progettate per aumentare il livello di dettaglio delle foto, rendere più nitide le immagini sfocate e rimuovere i riflessi, tra le altre cose. Le immagini possono anche essere completamente generate e l'intelligenza artificiale dovrebbe essere in grado di creare tutti i testi possibili. L'assistente può anche riassumere i contenuti o aiutarti con l'ortografia.

Due fotocamere telescopiche in uno smartphone

Oppo continua a collaborare con Hasselblad per le fotocamere. Tutte le fotocamere sul retro hanno sensori con una risoluzione di 50 megapixel. Ci sono leggere differenze nell'apertura e nella lunghezza focale della fotocamera principale: f/1.8 e 24 mm per il Find X8 e f/1.6 e 23 mm per l'X8 Pro.

La fotocamera ultragrandangolare con un angolo di visione di 120 gradi - 15 mm - e il teleobiettivo con triplo zoom ottico - 73 mm - sono identici. Il Find X8 Pro è dotato di una seconda fotocamera con teleobiettivo con una risoluzione di 50 megapixel. Con una lunghezza focale di 135 mm, offre uno zoom ottico 6x. Secondo il produttore, si tratta del primo smartphone con due fotocamere a periscopio. La fotocamera frontale offre selfie da 32 megapixel.

Due fotocamere a periscopio in uno smartphone.

Fonte: Oppo

A causa delle diverse dimensioni dei display, gli smartphone offrono diverse quantità di spazio per la batteria. Per questo motivo il Find X8 ha una batteria leggermente più piccola (5630 mAh) rispetto al Find X8 Pro (5910 mAh). Entrambi si ricaricano via cavo fino a 80 watt e in modalità wireless fino a 50 watt. Tuttavia, entrambi richiedono che i caricatori supportino la tecnologia di ricarica rapida Supervooc o Airvooc.

Prezzo e disponibilità

Oppo ha finora fornito solo informazioni approssimative sulla disponibilità. Il Find X8 Pro sarà disponibile solo in Europa con 16 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Il prezzo sarà di 1199 euro, ma non c'è ancora una data di lancio. Il produttore non ha ancora rilasciato alcuna informazione sul prezzo o sulle varianti di archiviazione del Find X8.