Le videocamere Arlo offrono una migliore segnalazione dei pericoli grazie al supporto dell'intelligenza artificiale

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 4.9.2025

Le videocamere di sorveglianza Arlo sono dotate di un nuovo "Early Warning System" supportato dall'intelligenza artificiale. Secondo il produttore, questo sistema informerà gli utenti di potenziali pericoli in anticipo rispetto al passato.

Arlo ha presentato le nuove funzionalità all'IFA di Berlino. Puoi utilizzare il sistema di allarme «» se hai un abbonamento a pagamento. Il «riconoscimento AI avanzato» è ora in grado di distinguere tra visitatori, animali domestici e «movimenti generali» (qualunque cosa sia), come dichiarato in un comunicato stampa. Un'altra novità è rappresentata dall'identificazione di volti e veicoli familiari.

Questo potrebbe significare uno o due momenti di paura in meno in futuro. Immagina di ricevere una notifica push da Arlo sul tuo smartphone e di temere un'effrazione. Ma il postino è appena passato davanti alla tua porta di casa e ha messo un piccolo pacco nella cassetta del latte.

Che cosa si intende esattamente per «rilevamento delle minacce in tempo reale con misure di dissuasione intelligenti» lo vedremo alla prova di una delle nuove telecamere. Il comunicato stampa parla vagamente di un «livello innovativo di protezione che si adatta alla vita di tutti i giorni» perché gli utenti possono intervenire prima che i problemi peggiorino. Il nuovo «sistema di allerta precoce» sarà attivato a partire dall'8 settembre.

Il comunicato stampa sottolinea anche che - grazie all'intelligenza artificiale, ovviamente - i movimenti non importanti davanti all'obiettivo della fotocamera verranno filtrati. Ciò significa che un ramo mosso dal vento non farà più scattare l'allarme. Il riconoscimento delle immagini dovrebbe essere così sofisticato da sapere cosa sia una porta del garage aperta o se, ad esempio, le fiamme escono da una pentola sul piano cottura.

Annunciati nuovi modelli di telecamere

All'IFA, Arlo ha presentato la terza generazione di telecamere Essential. Il modello attuale è disponibile in confezione doppia a circa 125 franchi e rappresenta la versione entry-level di Arlo.

Telecamera di rete CHF 125.– Arlo Essential (confezione da 2) 21

Presto saranno disponibili nuove telecamere Arlo in grado di ruotare di 180 o addirittura 360 gradi e quindi di coprire completamente un interno, ad esempio. Arlo ha appena annunciato i successori delle serie Pro e Ultra con risoluzione 4K per il prossimo anno.

Immagine di copertina: Arlo

