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La balena inghiotte l'uomo: ecco il trailer di "Whalefall"

Patrick Vogt Traduzione: tradotto automaticamente 11.6.2026

Un buon trailer fa venire voglia di vedere il film. Quello di "Whalefall" soddisfa questo requisito... in qualche modo. Perché sebbene mi affascini e susciti il mio interesse, scatena in me anche una paura primordiale.

La balena inghiotte il subacqueo. Questo è probabilmente il riassunto più breve possibile di «Whalefall». Non si vede molto di più nel primo trailer. Due minuti e mezzo intensi che mi lasciano senza fiato e scioccato. Che razza di gamba di legno marcio del Capitano Achab ho appena visto?

Il film

Jay si immerge alla ricerca dei resti di suo padre sulla costa californiana. Durante un'immersione, rimane impigliato nei tentacoli di un calamaro gigante che è appena diventato il pranzo di un capodoglio. È un evento inevitabile: La balena inghiotte il calamaro gigante insieme a Jay. Inizia così una disperata lotta per la sopravvivenza.

A prima vista, «Whalefall» può sembrare solo un altro rappresentante del genere horror animale. Ma è già chiaro che c'è molto di più. Un (difficile?) rapporto padre-figlio, per esempio. In una fase iniziale del progetto cinematografico, si parlava già di un thriller di sopravvivenza alla «The Martian meets 127 Hours».

Il cast è sicuramente impressionante: Austin Abrams («Weapons», «Euphoria») interpreta il ruolo principale - Jay, non la balena! Josh Brolin («No Country for Old Men») apparirà probabilmente nei flashback nel ruolo del padre defunto. Anche Elizabeth Shue («Leaving Las Vegas») è presente nel film; immagino che interpreti la madre di Jay.

Questo film sembra stupendo - nel vero senso della parola.

Fonte: 20th Century Studios

Il libro

Si tratta della reinterpretazione di «Giona e la balena» dell'Antico Testamento? Forse Jay incontra Pinocchio nel capodoglio? Probabilmente no. «Whalefall» è un adattamento cinematografico di un libro. Il romanzo di Daniel Kraus è, secondo l'editore «, un thriller scientificamente accurato ambientato in un ambiente assurdamente improbabile».

Daniel Kraus ha anche scritto la sceneggiatura dell'adattamento cinematografico di «Whalefall» insieme al regista Brian Duffield («No One Will Save You»). Il mondo del cinema non è comunque una novità per lui: ha già lavorato con Guillermo del Toro («La forma dell'acqua», «Trollhunters») e George A. Romero («I morti viventi»).

La Paura

«Whalefall» è come il trailer di Schrödinger per me. Da un lato, sono affascinato da questo frammento di cortometraggio (il gioco di parole è voluto). È denso e realistico, almeno per me che sono un profano. Dall'altro lato, scatena in me paura e orrore. Il pensiero che potrebbe accadere a me è qualcosa che non riesco più a scacciare. Ho già paura, o almeno ho molto rispetto per le acque profonde. Non so se questo sia sufficiente per la corrispondente fobia. Ma so chi posso ringraziare. A proposito di te, signor Spielberg!

I fatti

Probabilmente non sarò mai morso da uno squalo o ingoiato da una balena. Quest'ultimo caso è quasi accaduto in Cile nel 2025 - e c'è anche un video dell'incidente: Una megattera prende brevemente in bocca un kayak e un ciclista e li risputa fuori. Non sarebbe possibile inghiottire, le megattere hanno una bocca troppo piccola per farlo. Il canoista ne era consapevole in quel momento?

Il capodoglio è una storia diversa. Delle circa 90 specie di balene conosciute, è l'unica anatomicamente in grado di ingoiare un essere umano, come spiega «National Geographic». Tuttavia, le probabilità che ciò accada sono inferiori a quelle di una vincita alla lotteria, semplicemente perché gli esseri umani e i capodogli si incontrano raramente.

Il fatto è che noi, in quanto capodogli, siamo in grado di inghiottire un essere umano.

Il fatto è che noi esseri umani stiamo minacciando il capodoglio e tutte le altre creature marine attraverso la pesca eccessiva e l'inquinamento marino. Ma questa è un'altra storia.

«Whalefall» uscirà nei cinema della Svizzera tedesca il 15 ottobre 2026.

Immagine di copertina: 20th Century Studios

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