Il ROG Phone 9 aiuta ancora di più l'intelligenza artificiale a giocare ai videogiochi

Asus è stata la più veloce: il ROG Phone 9 è il primo smartphone con il nuovo Snapdragon 8 Elite. Tra le altre cose, il produttore lo utilizza per darti una mano con l'AI quando giochi ai videogiochi.

Come smartphone da gioco, il ROG Phone 9 è dotato di una serie di espedienti. Tra queste, AirTrigger per il controllo dei giochi, un sistema di raffreddamento personalizzato, funzioni di gioco AI e 648 mini LED programmabili sul modello Pro.

Un pannello posteriore speciale che non sempre si fa notare

Il retro del ROG Phone 9 ha una finitura opaca. Asus promette che la nano-tessitura cristallizzata "fornisce una sensazione setosa e una protezione ottimale dalle impronte digitali".

Una parte dei mini LED si illumina di rosso.

Fonte: Asus

Sul retro del ROG Phone 9 Pro sono presenti 648 mini LED programmabili, che il produttore definisce "AniMe Vision". Questi non sono visibili in modalità idle, ma possono visualizzare diverse animazioni già pronte o personalizzate. Con la "funzione AniMe Play", puoi anche giocare con i pixel sul retro dello smartphone. Il controllo avviene tramite i comandi touch o i pulsanti a spalla dello smartphone chiamati AirTrigger.

L'AI aiuta a giocare ai videogiochi

Asus sfrutta la potenza dello Snapdragon 8 Elite non solo per visualizzare i giochi con la migliore grafica possibile sul ROG Phone. Il produttore ha anche sviluppato ulteriormente i suoi strumenti AI a questo scopo

X Sense 3.0: Il riconoscimento AI delle immagini è stato progettato per semplificare le attività di gioco: Secondo Asus, questo include la raccolta automatica di oggetti o il miglioramento automatico delle abilità dei personaggi.

Il riconoscimento AI delle immagini è stato progettato per semplificare le attività di gioco: Secondo Asus, questo include la raccolta automatica di oggetti o il miglioramento automatico delle abilità dei personaggi. X Capture 2.0: è un sistema di riconoscimento delle immagini AI che riconosce e registra gli eventi importanti mentre giochi ai videogiochi.

è un sistema di riconoscimento delle immagini AI che riconosce e registra gli eventi importanti mentre giochi ai videogiochi. AI Grabber 2.0: Il riconoscimento del testo dell'IA è stato progettato per rendere più facile la ricerca di suggerimenti e nell'ultima versione è stato dotato di una funzione di traduzione.

Il riconoscimento del testo dell'IA è stato progettato per rendere più facile la ricerca di suggerimenti e nell'ultima versione è stato dotato di una funzione di traduzione. Una cancellazione del rumore dell'IA è stata progettata per eliminare i rumori indesiderati e garantire una comunicazione chiara con i giocatori.

Le caratteristiche in sintesi

Ad eccezione dei mini LED sul retro, il ROG Phone 9 e la sua variante Pro hanno quasi le stesse caratteristiche. Entrambi hanno un display AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+, una frequenza di aggiornamento di 120 Hertz e una luminosità massima di 2500 nit.

Le tre fotocamere sul retro del ROG Phone 9 sono di tipo "Pro".

Le tre fotocamere sul retro sono così suddivise: fotocamera principale da 50 megapixel, fotocamera ultra-grandangolare da 13 megapixel e teleobiettivo da 32 megapixel. La fotocamera frontale è da 32 megapixel per i selfie.

La configurazione della fotocamera è identica sul ROG Phone 9 e sulla sua variante Pro.

Fonte: Asus

La batteria del ROG Phone 9 ha una capacità di 5800 mAh. In confronto, le grandi masse si avvicinano ai 5000 mAh. La batteria si ricarica via cavo fino a 65 watt o in modalità wireless tramite lo standard Qi fino a 15 watt. Lo smartphone da gioco è predisposto per il Wi-Fi 7 e utilizza il Bluetooth 5.4, ma è anche possibile collegare le cuffie via cavo al jack da 3,5 mm.

La seconda differenza tra le varianti dello smartphone è la memoria. Il ROG Phone 9 ha dodici gigabyte di RAM e 256 o 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Il ROG Phone 9 Pro ha 16 e 512 gigabyte - un'edizione speciale ha addirittura 24 gigabyte e 1 terabyte di capacità di archiviazione.

Accessori: radiatore e controller

Come in passato, Asus offre anche degli accessori da gioco adatti al ROG Phone 9. L'AeroActive Cooler X Pro è stato progettato non solo per migliorare ulteriormente il raffreddamento, ma anche per aggiungere due pulsanti fisici. In questo contesto, il produttore parla di "un'esperienza di controllo simile a quella di una console".

Anche il controller per dispositivi mobili ROG Tessen punta tutto sul controllo. È pensato soprattutto per le sessioni di gioco più lunghe ed è progettato per mettere lo smartphone alla pari con le altre console di gioco portatili.

Prezzo e disponibilità

Il ROG Phone 9 sarà ufficialmente in vendita il 2 gennaio 2025, con un prezzo di vendita consigliato in Germania a partire da 1099 euro per il ROG Phone 9 e 1299 euro per il ROG Phone 9 Pro. Non sono ancora disponibili i prezzi per la Svizzera.