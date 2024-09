Il nuovo iPhone SE arriverà con OLED in primavera

Lo smartphone economico di Apple ha già due anni e mezzo. Diverse fughe di notizie suggeriscono che presto tornerà in auge, con alcune caratteristiche dei modelli di punta.

Il 9 settembre Apple presenterà i nuovi iPhone. Quasi sicuramente non sarà incluso un modello SE. L'iPhone economico di Apple è stato aggiornato l'ultima volta nel marzo 2022. Ora ci sono sempre più indizi che indicano che l'aggiornamento continuerà. La quarta generazione dovrebbe essere rilasciata nella primavera del 2025. Questo secondo gli analisti di Apple Mark Gurman e Ming-Chi Kuo.

L'ultima indiscrezione proviene da "Nikkei Asia" e riguarda il display. Secondo l'indiscrezione, il prossimo iPhone SE avrà finalmente uno schermo OLED. Attualmente l'iPhone SE ha ancora uno schermo LCD. Secondo il portale, il nuovo display non sarà più prodotto in Giappone come il precedente, ma dalla cinese BOE Technology Group e dal produttore sudcoreano LG Display.

Sembra l'iPhone 14

La cattiva notizia per gli appassionati di smartphone piccoli: la diagonale del display dell'iPhone SE pare passerà da 4,7 a 6,1 pollici. Il tasto home probabilmente scomparirà definitivamente e si vocifera che il design dell'iPhone 14 verrà utilizzato come involucro.

A parte il display, il nuovo iPhone SE avrà probabilmente anche alcune caratteristiche dei modelli attuali. Marchio Gurman si aspetta che l'intelligenza di Apple lavori anche sull'iPhone economico. Per questo lo smartphone ha bisogno di almeno 8 gigabyte di RAM. Anche l'Action Button potrebbe trovare posto nell'SE. E il passaggio da Lightning a USB-C è comunque scontato.

Altre presunte caratteristiche dell'iPhone SE

Altre presunte caratteristiche che da tempo sono standard su altri iPhone: una fotocamera da 48 megapixel, un modem 5G e FaceID. Secondo Gurman, il prezzo sarà compreso tra i 400 e i 500 dollari americani.