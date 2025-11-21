Novità e trend 5 18

I bambini devono usare i social media: La Commissione si esprime contro i divieti

Martin Jungfer Traduzione: tradotto automaticamente 21.11.2025

Anche in Svizzera si moltiplicano le richieste di divieto dei social media. Tuttavia, la Commissione per la Gioventù, che consiglia il Consiglio Federale, sostiene che la soluzione non sta nei divieti, ma nelle regole, nell'educazione e in una migliore regolamentazione.

Molte scuole stanno vietando gli smartphone e sempre più paesi vietano per legge l'uso di Tiktok, Instagram e YouTube ai bambini o definiscono rigidi limiti di età. Francia, Danimarca e Grecia, ad esempio, vogliono consentirne l'uso solo a partire dai 15 anni. Dovrebbero inoltre essere previsti controlli rigorosi per garantire che i limiti di età vengano rispettati.

Anche in Svizzera si sta discutendo. Qui gli insegnanti si battono per il divieto di utilizzo dei social media perché si rendono conto che troppo tempo trascorso sullo schermo favorisce i bambini che imparano meno bene. In molti casi, le scuole stanno vietando i telefoni cellulari, e il cantone di Argovia ha addirittura imposto questo divieto a tutte le scuole elementari.

Questo non è ciò che vuole la Commissione federale per l'infanzia e la gioventù (FCYA). In un attuale documento di posizione, commenta la questione del divieto di utilizzo dei social media. E dice chiaramente:

«I divieti generalizzati sui social media per i bambini e i giovani non sono efficaci e sono solo una presunta soluzione a un problema complesso.»

La commissione, composta da 20 esperti nel campo delle politiche per l'infanzia e la gioventù, segue una linea simile a quella della Fondazione Pro Juventute. Sottolinea inoltre che i bambini e i giovani devono avere l'opportunità di imparare a trattare con i media.

Per l'EKKJ, i bambini e i giovani hanno il diritto di avere un accesso all'informazione e all'educazione adeguato alla loro età e di poter partecipare alle offerte digitali. Per questo motivo è favorevole a regole partecipative anziché a divieti generalizzati, alla promozione delle competenze mediatiche e alla regolamentazione giuridica delle principali piattaforme online. La Commissione ritiene che la partecipazione dei bambini e dei giovani sia un diritto fondamentale.

La Commissione ritiene che i divieti generalizzati sui social media per i bambini e i giovani non siano opportuni e rappresentino solo una presunta soluzione a un problema complesso. La Commissione ritiene che tali divieti siano in gran parte inefficaci a causa delle conseguenze negative che possono avere. Allo stesso tempo, limitano i processi di apprendimento positivi e necessari, impediscono l'acquisizione di conoscenze e competenze significative e rendono impossibili esperienze importanti.

Quali che siano queste «esperienze importanti» dovrebbero essere. I capi della tecnologia si rifiutano evidentemente di permettere ai propri figli di fare tali esperienze. Mark Zuckerberg, meta-capo e quindi padrone di Facebook, Instagram e WhatsApp, ad esempio, non permette alle sue due figlie di avere un proprio profilo sui social media prima di aver compiuto 13 anni. Molti altri imprenditori della Silicon Valley fanno lo stesso. Tengono i loro figli lontani dai social media.

Opinione Perché dovresti smettere immediatamente di usare i social media di Oliver Herren

Attacco al cervello sottosviluppato

L'EKKJ probabilmente direbbe a questi genitori quello che viene detto anche nel documento di posizione. Meglio dei divieti generici sono i regolamenti negoziati in modo partecipativo «» . Regole e linee guida chiare sull'uso dei media dovrebbero essere sviluppate insieme ai bambini. Nel fare ciò, «deve essere rispettato il loro diritto di esprimersi». I genitori dovrebbero inoltre preoccuparsi di promuovere «un'autoregolazione adeguata all'età».

Tuttavia, diversi studi e indagini scientifiche hanno dimostrato che l'autoregolazione non è così facile perché le piattaforme dei social media sfruttano in modo specifico le vulnerabilità che il cervello dei giovani non ha ancora completamente sviluppato.

Almeno l'EKKJ si rende conto, nel documento di posizione finale, che le piattaforme dei social media non sono un'offerta in cui i bambini e i giovani possono principalmente imparare e scoprire. La logica dei gestori delle piattaforme è finalizzata a massimizzare «la durata di utilizzo e a catturare l'attenzione degli utenti». Non ci credo, Sherlock!

La Commissione chiede obblighi di trasparenza per i gestori delle piattaforme e una regolamentazione più severa, se non addirittura obblighi di legge. L'obiettivo è quello di creare «condizioni quadro sicure».

La regolamentazione delle piattaforme arriverà non prima del 2029

Tuttavia, queste condizioni quadro tardano ad arrivare. Il Consiglio Federale ha lanciato la consultazione sulla regolamentazione delle piattaforme online solo alla fine di ottobre 2025, anche se il lavoro sulla proposta è in corso dal 2021. Mentre nell'UE, ad esempio, sono già in vigore il «Digital Service Act» e il «Digital Markets Act», in Svizzera ci vorrà probabilmente del tempo. Il processo di consultazione era in realtà già in corso.

Il processo di consultazione avrebbe dovuto iniziare un anno e mezzo fa, ma è stato poi ripetutamente rimandato. L'ultima volta in primavera, quando la Svizzera stava negoziando tariffe punitive con il governo degli Stati Uniti e il Presidente degli Stati Uniti aveva detto chiaramente di non essere a favore di alcuna restrizione alle attività commerciali delle aziende statunitensi.

Ora, il Presidente non è d'accordo.

Ora non deve preoccuparsi troppo. Il calendario attuale prevede l'introduzione del regolamento non prima del 2029.

Immagine di copertina: Shutterstock

Mi piace questo articolo! A 5 persone piace questo articolo







