Novità e trend 4 0

Honor Magic V5: involucro più sottile, batteria più grande

Piccole innovazioni e aggiornamenti software portano all'Honor Magic V5 più cambiamenti del previsto.

L'Honor Magic V5 è leggermente più sottile del suo predecessore, ha una batteria più grande e riceverà aggiornamenti software a lungo termine. Per la prima volta, inoltre, il produttore ha fatto certificare la protezione dalla polvere per uno smartphone.

Più piccolo ma più grande

Le dimensioni dell'Honor Magic V5 sono cambiate solo leggermente rispetto al suo predecessore Magic V3. Nel complesso, lo smartphone è leggermente più sottile, ma i cambiamenti sono nell'ordine dei decimi di millimetro. Con un peso di 217 grammi, lo smartphone pieghevole si colloca nella fascia degli smartphone grandi e non pieghevoli.

Ecco perché non esiste il Magic V4 Il Magic V5 è il diretto successore del Magic V3. Tuttavia, Honor non è l'unico produttore cinese a omettere il quattro dai numeri di versione. Il numero è considerato un numero sfortunato in Cina, in quanto è difficile da distinguere dalla parola che significa "morte".

Quando è piegato, il Magic V5 ha l'aspetto di uno smartphone tradizionale.

Il display interno pieghevole ha un diametro leggermente maggiore di 7,95 pollici e brilla molto di più con una luminosità fino a 5000 nit. Il display esterno rimane invariato a 6,43 pollici.

La cerniera è anche protetta dalla polvere.

Vale la pena ricordare che lo smartphone pieghevole è protetto da polvere e acqua secondo lo standard IP58. Altri smartphone pieghevoli sono già stati impermeabilizzati, ma questa è la prima volta che Honor fa certificare la protezione dalla polvere. A differenza degli smartphone tradizionali con un 6 come primo numero della classe di protezione IP, però, non è completamente antipolvere, ma solo «protetto dalla polvere in quantità dannose».

Sette anni di aggiornamenti

Honor offre il Magic V5 con Android 15 e MagicOS 9 come interfaccia utente. Il produttore promette sette anni di aggiornamenti. Gemini è presente come assistente AI e può essere attivato con un doppio tocco sul retro - la cosiddetta funzione TapTap.

Honour cerca di sfruttare l'ampio display per il multitasking con varie cose, come piccole finestre fluttuanti.

Il Magic V5 è anche progettato per tradurre le telefonate in diretta. Per la prima volta i dati necessari a questo scopo vengono memorizzati direttamente sul dispositivo. Per le sei lingue supportate - tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo e cinese - si tratta di un totale di circa 800 megabyte.

Il Magic V5 è stato progettato per tradurre le telefonate in diretta.

Piccole modifiche ad alcune fotocamere

Sono state apportate delle modifiche alle fotocamere ultragrandangolari e ai teleobiettivi del Magic V5. Il teleobiettivo a periscopio ha una lunghezza focale più corta di 70 millimetri (equivalente a KB), il che significa un ingrandimento tre volte maggiore. Il Magic V3 aveva ancora un ingrandimento di 3,5x. Honor ha aumentato la risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare di dieci megapixel, portandola a 50 megapixel, e ha aumentato leggermente l'apertura a f/2.0. La lunghezza focale è diventata leggermente più corta, 13 millimetri. Honor ha lasciato invariate la fotocamera principale da 50 megapixel e le due fotocamere frontali da 20 megapixel rispetto al predecessore.

Solo una fotocamera è cambiata.

Top chipset e batteria più grande

Lo Snapdragon 8 Elite è il chipset più potente attualmente disponibile da Qualcomm nel Magic V5. In Europa, il produttore offre lo smartphone pieghevole solo nella versione con 16 gigabyte di RAM - quattro in più rispetto al suo predecessore - e 512 gigabyte di spazio di archiviazione.

Non tutte le varianti di colore hanno un motivo così accattivante all'esterno della cerniera.

La batteria della versione europea del Magic V5 è leggermente più piccola di quella cinese. Ha una capacità di 5820 mAh. In Cina è di 6100 mAh. Honor non è ancora riuscita a spiegare il motivo di questa differenza. Rispetto al predecessore V3 con 5150 mAh, Honor ha comunque aumentato la capacità della batteria di oltre il dieci percento.

Carica tramite USB-C o in modalità wireless con la tecnologia di ricarica rapida di Honor.

Non cambia nulla in termini di velocità di ricarica. Rimane fino a 66 watt via cavo e fino a 50 watt con un caricatore che supporta la corretta tecnologia di ricarica wireless.

Smartphone Nuovo CHF 1899.– Honor Magic V5 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - Brown 512 GB, Marrone, Doppia SIM, 5G Smartphone Honor Magic V5 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - Gold Smartphone Honor Magic V5 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB - Black

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 4 persone piace questo articolo







