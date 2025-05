Novità e trend 1 2

Honor 400 Pro: l'intelligenza artificiale dà vita alle immagini

Mentre l'Honor 400 Pro si presenta con una fotocamera con teleobiettivo e nuovi strumenti AI, l'Honor 400 Lite ha un pulsante per la fotocamera AI.

Honor ha presentato tre nuovi smartphone che coprono tutta la fascia media. L'Honor 400 Lite è il dispositivo più economico con le «peggiori caratteristiche». All'Honor 400, invece, non manca quasi nulla e il più costoso Honor 400 Pro ha anche una fotocamera con teleobiettivo, maggiori prestazioni e si ricarica ancora più velocemente.

Le immagini diventano video

Honor annuncia con orgoglio di essere il primo produttore a utilizzare un nuovo strumento di AI chiamato «Image to Video». Utilizza il modello di generazione video Veo 2 di Google per creare un video di quattro o sei secondi da una foto. La funzione richiede una connessione a internet e solo gli Honor 400 e 400 Pro hanno una potenza di calcolo sufficiente per questa funzione.

Le funzioni software sono identiche su Honor 400 (nella foto) e Honor 400 Pro.

Con la funzione HD Moving Capture, Honor ha la sua forma di Live Photos, che cattura fino a tre secondi di video intorno alla foto. Con «Moving Photo Collage», è possibile combinare fino a nove immagini in movimento e condividerle su diverse piattaforme.

Un'altra novità di Honor è la funzione "Moving Photo Collage".

Un'altra nuova caratteristica del software è la modalità di stabilità del movimento. Questa è pensata per prevenire la nausea durante i viaggi (in auto) grazie a dei punti blu in movimento sul display.

Da Pro a Lite

Come smartphone più costoso tra i nuovi lanci, l'Honor 400 Pro ha le caratteristiche migliori. Un display più grande, il processore più potente, la maggior quantità di RAM, la velocità di ricarica più elevata e una fotocamera con teleobiettivo.

L'Honor 400 Pro ha una fotocamera con teleobiettivo.

L'Honor 400 manca principalmente della fotocamera con teleobiettivo. Inoltre, il processore è più debole e il dispositivo è protetto solo dagli spruzzi d'acqua e non dall'immersione.

Vista del retro dell'Honor 400 Lite.

Honour ha fatto ancora più compromessi con il 400 Lite. Ma è l'unico dei nuovi smartphone a presentare il cosiddetto pulsante della fotocamera «AI». Si tratta di un pulsante aggiuntivo che avvia la fotocamera molto rapidamente. Funge da pulsante di scatto per le foto e registra i video finché rimane premuto. Controlla lo zoom digitale tramite movimenti di scorrimento.

Il pulsante della fotocamera AI sull'Honor 400 Lite.

Gli smartphone Honor 400 sono dotati di Android 15 installato ex-novo. Il produttore fornisce il sistema operativo con la sua interfaccia utente MagicOS 9 e garantisce gli aggiornamenti di Android per sei anni.

I dati chiave più importanti in sintesi:

Prezzo e disponibilità

I nuovi smartphone Honor sono già disponibili e verranno gradualmente aggiunti al nostro sistema. Il produttore ha comunicato i seguenti prezzi di vendita al dettaglio consigliati per la Germania:

Honor 400 Pro: 799 euro

Honor 400: 499 euro (con 256 GB) / 549 euro (con 512 GB)

Honor 400 Lite: 299 euro

In Svizzera, le raccomandazioni sono talvolta più basse e non so dire perché il nostro sistema ritenga che il 400 Pro sia più costoso.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

