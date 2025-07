Novità e trend 61 25

Game Boy fatto di Lego: Nostalgia da costruire da soli

Ramon Schneider Traduzione: tradotto automaticamente 31.7.2025

Lego lancia il classico Game Boy come set di costruzioni. La versione in mattoncini si rivolge ai fan adulti dell'era dei videogiochi degli anni '90. Le vendite inizieranno il 1° ottobre 2025.

Se hai passato ore a giocare a «Super Mario Land», «Tetris» o «Zelda» durante i viaggi in auto negli anni '90, ora hai un set coordinato per il tuo scaffale. Lego ha presentato una replica del Nintendo Game Boy. Il modello con il numero 72046 è quasi in scala originale, comprende 421 pezzi e si rivolge in modo particolare ai fan più anziani dei giochi classici.

Qualche anno fa è stata pubblicata una guida per i fan per costruire un Game Boy con i Lego, anche se senza supporto ufficiale. Quello che all'epoca era nato come un progetto per i fan ora è ufficiale da parte di Lego

Pulsanti, slot per moduli e schermo mobile

La versione Lego è chiaramente basata sul design dell'originale. Il pad direzionale, i pulsanti A e B e i controlli di volume e contrasto sono visivamente modellati sull'originale, ma senza funzioni elettroniche. Tutto rimane manuale.

Il set contiene due moduli di gioco. Qui «Super Mario Land» è inserito nel dispositivo Lego.

Fonte: Lego

Il set include due moduli di gioco modulari: «Super Mario Land» e «The Legend of Zelda: Link's Awakening». Lo schermo contiene un elemento lenticolare che mostra una semplice animazione quando viene mosso. Si tratta di una di quelle immagini mosse che creano un effetto 3D.

Ci sono due supporti per la presentazione, uno per il Game Boy e uno per il modulo di gioco. In alternativa, i moduli possono anche essere inseriti nel dispositivo.

Il modello Lego del Game Boy viene inserito nel supporto di presentazione allegato.

Fonte: Lego

Nuovi mattoncini per il classico

Lego si affida al grigio azzurro per la combinazione di colori. Il colore è leggermente più scuro dell'originale e si sposa bene con l'aspetto leggermente ingiallito di molti vecchi set. Per questo set sono state sviluppate nuove parti, tra cui pulsanti rotondi e una speciale inclinazione 3×3 per l'apertura dell'altoparlante.

Un piccolo extra: lo schermo è leggermente più grande di quello del vero Game Boy. Questo rende la semplice animazione a pixel un po' più chiara senza modificare troppo il design.

Vista completa del set con Game Boy, moduli ed elementi immagine intercambiabili per lo schermo.

Fonte: Lego

Dalle console domestiche alle console portatili

Dopo i set precedenti come il NES (71374) e il Atari VCS 2600 (10306), Lego aggiunge per la prima volta un dispositivo portatile alla sua serie di console. Il Lego Game Boy entra così a far parte di una linea di prodotti che si rivolge sia ai collezionisti che agli appassionati di videogiochi.

Il set non è volutamente un'operazione di marketing.

Il set è volutamente privo di espedienti tecnici. L'attenzione si concentra invece sul processo di costruzione e sul design classico. Un progetto tranquillo per chi cerca un'atmosfera retrò senza elettricità.

Immagine di copertina: Lego

