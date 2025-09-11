Novità e trend 1 1

Deebot X11 OmniCyclone: il robot aspirapolvere con una durata della batteria quasi illimitata

Il Deebot X11 OmniCyclone di Ecovacs non solo supera le soglie, ma ricarica anche la sua batteria nel minor tempo possibile, in modo da poter lavorare continuamente.

Il produttore cinese ha presentato all'IFA, la fiera tecnologica di Berlino, il suo ultimo robot aspirapolvere, il Deebot X11 OmniCyclone, che si distingue dalla massa grazie soprattutto alla lunga durata della batteria.

Batteria senza fine

Quando il Deebot entra nella stazione di ricarica per una pausa dallo straccio, la batteria da 6400 mAh si ricarica immediatamente. E alla velocità della luce. Grazie alla tecnologia «PowerBoost», come Ecovacs chiama il sistema, può recuperare fino al sei percento della batteria in tre minuti. In funzionamento continuo, anche con l'impostazione più alta, può pulire fino a 1000 metri quadrati in un solo ciclo di pulizia. È una bella affermazione.

Rispetto al suo predecessore, la Deebot X9 Pro Omni, che il collega ha testato.Lorenz Keller ha testato un mese fa, Ecovacs ha aumentato la potenza di aspirazione dell'X11 da 16.600 pascal a 19.500 pascal. Questo dovrebbe migliorare la rimozione dei capelli e delle polveri sottili, che dovrebbe riconoscere ancora meglio grazie alla funzione (chi l'avrebbe mai detto) «AI Stain Detection 2.0». Adatta la strategia di pulizia al tipo di macchia. Ad esempio, passa più volte e in modo più intensivo sulla macchia che considera ostinata. L'intelligenza artificiale, il sistema «AGENT YIKO», crea anche piani di pulizia individuali e analizza le esigenze di pulizia.

Il Deboot X11 supera le soglie senza problemi

Gli appassionati di Deboot possono ora aspettarsi un arrampicatore nella famiglia Ecovacs: il produttore ha infatti installato un sistema di arrampicata meccanica nell'X11 OminCyclon. Questo sistema permette al robot aspirapolvere di superare soglie di 2,4 centimetri e guide di porte scorrevoli fino a quattro centimetri. Per farlo, utilizza due leve rotanti non appena riconosce l'ostacolo. Non ha bisogno di una telecamera per rilevare le soglie: il funzionamento è puramente meccanico.

L'OmniCyclon supera facilmente soglie fino a quattro centimetri.

E anche la presentazione nello showroom lo dimostra: Il modello dimostrativo supera entrambe le soglie facilmente e in un colpo solo, come se non ci fossero. Secondo Ecovacs, anche le ruote in gomma, di cui era già dotato il modello precedente, contribuiscono al superamento senza problemi.

Le ruote in gomma permettono al robot aspirapolvere di superare le soglie senza interruzioni o scatti.

Pulisce i bordi lungo le pareti

Quello che già funzionava con il Deboot X9 Omni è stato adottato anche per l'ultimo modello: un rullo per la pulizia al posto del mocio. Questo viene continuamente inumidito con acqua e si estende fino a 1,5 centimetri non appena il robot pulisce lungo una parete. Questo gli permette di raggiungere aree che altrimenti sarebbero inaccessibili per via della sua forma rotonda.

Il rullo estensibile spazza via lo sporco lungo la parete.

Fonte: Ecovacs

Una stazione senza sacco

Con la stazione senza sacchetto, Ecovacs vuole ridurre l'impronta ecologica del Deebot e renderlo più sostenibile. In particolare, il produttore sostiene che è possibile risparmiare fino a 25 sacchetti di polvere in cinque anni. Resta da vedere se questo risparmio avrà un impatto complessivo importante sull'impronta ecologica. Il contenitore della polvere ha un volume di 1,6 litri e permette alla X11 di lavorare ininterrottamente fino a 48 giorni con poco sforzo, fino a quando non sarà necessario svuotare il serbatoio della polvere.

Il contenitore dell'acqua dolce e dell'acqua sporca sono stati progettati per essere utilizzati in modo sostenibile.

I serbatoi dell'acqua dolce e dell'acqua sporca possono essere sollevati dalla parte superiore della stazione per essere puliti. La capacità di ciascun serbatoio è di 3,2 litri per l'acqua pulita e di 2,7 litri per l'acqua sporca. Ecovacs ha integrato anche due contenitori per detergenti di diversa gradazione: sarà X11 a decidere quale soluzione utilizzare a seconda dell'area di applicazione.

I contenitori dell'acqua rimovibili semplificano la pulizia.

Il Deebot X11 OmniCyclone vale la pena?

Purtroppo, le dimostrazioni in fiera non permettono di conoscere a fondo le nuove caratteristiche dell'X11 OmniCyclone. Tuttavia, grazie alla lunga durata della batteria e all'innalzamento della soglia, Ecovacs sembra aver colto e realizzato un'esigenza dei clienti. È stata integrata anche l'intelligenza artificiale per rilevare lo sporco e ottimizzare la strategia di pulizia di conseguenza. Questo potrebbe essere particolarmente interessante per chi ha una famiglia numerosa. Ma anche costoso.

In pratica, è abbastanza simile al modello precedente di febbraio. Scopriremo per te in un prossimo test del prodotto se l'investimento di poco meno di 1.300 franchi vale davvero la pena, se il modello precedente più economico è sufficiente o se un modello della concorrenza è più adatto.

Immagine di copertina: Stefanie Lechthaler

