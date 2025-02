Novità e trend 10 1

Apple presenta l'iPhone 16e: OLED, Action Button, FaceID

Samuel Buchmann Traduzione: tradotto automaticamente 19.2.2025

Dopo tre anni di pausa, Apple lancia sul mercato un nuovo iPhone economico. Si ispira molto all'hardware dell'iPhone 14, ma dispone anche di un chip di ultima generazione.

Apple rinnova l'iPhone SE e lo rinomina. La quarta generazione si chiama iPhone 16e e riprende il design del vecchio iPhone 14. Il tasto home è finalmente passato di moda, così come il fattore di forma ridotto. Al suo posto, il 16e ha un display OLED da 6,1 pollici con riconoscimento facciale (FaceID).

I sensori sono collocati in una classica tacca; Apple ha rinunciato alla Dynamic Island sul suo smartphone più economico. Inoltre, il 16e non eredita il pulsante di scatto chiamato Camera Control dagli altri modelli attuali. Almeno il pulsante Action Button e la porta USB-C sono sufficienti. Il nuovo smartphone di Apple è disponibile nei colori bianco e nero.

Sul retro, c'è ancora una singola fotocamera con una lunghezza focale di 26 mm e un'apertura di ƒ/1.6. Il suo sensore ha una risoluzione di 48 megapixel, che vengono compressi a 24 megapixel come standard (pixel binning). Probabilmente sarà la fotocamera principale dell'iPhone 15 del 2023. È incluso anche il doppio zoom digitale.

Il fulmine è morto, viva l'USB-C.

Fonte: Apple

Il chip attuale per l'intelligenza di Apple

I californiani non risparmiano sul chip. Viene utilizzato lo stesso A18 con 8 gigabyte di RAM che si trova nell'attuale iPhone 16. Ciò significa che l'iPhone 16e è dotato di Apple Intelligence. Tuttavia, le funzioni AI non sono ancora disponibili in tedesco e non stanno suscitando entusiasmo nemmeno in inglese.

Il 16e è il primo iPhone a ricevere il modem 5G C1 di Apple. Finora questo componente è sempre stato fornito da Qualcomm. Resta da vedere se la controparte sviluppata a Cupertino sia migliore. "Bloomberg" ha riportato in anticipo che la prima generazione potrebbe essere meno potente.

L'iPhone 16e è dotato anche di chiamata di emergenza satellitare e Apple Intelligence.

Fonte: Apple

L'iPhone 16e con 128 gigabyte di memoria costa 629 franchi o 699 euro. Il vecchio SE partiva da 429 franchi o 519 euro, ma aveva solo 64 GB di memoria nella versione base. L'iPhone 16e è disponibile per il pre-ordine dal 21 febbraio e sarà consegnato dal 26 febbraio. Non appena sarà possibile ordinarlo da noi, il link sarà aggiunto qui.

Immagine di copertina: Screenshot YouTube / Apple

