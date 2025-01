5 nuovi smartphone: Xiaomi presenta la serie Redmi Note 14

Gli smartphone Redmi Note 14 vanno dal modello entry-level economico con 4G al telefono di fascia media ben equipaggiato con 5G.

Tutti i modelli Redmi Note 14 hanno un display AMOLED da 6,67 pollici, anche se la luminosità varia. Tutti gli smartphone sono disponibili con 256 gigabyte di spazio di archiviazione e 8 gigabyte di RAM. Il retro è realizzato in pelle vegana e il touchscreen può essere utilizzato anche con le dita bagnate o sotto la pioggia grazie alla "tecnologia wet touch". Ma le somiglianze tra i cinque modelli finiscono qui.

Redmi Note 14 Pro+ 5G: il modello di punta della serie

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G presenta le migliori caratteristiche dei nuovi smartphone di Xiaomi. Il suo display a 120 Hz ha una risoluzione di 2712 × 1220 pixel e può raggiungere un picco di luminosità fino a 3000 nit per un breve periodo. Il Gorilla Glass Victus 2 è stato progettato per proteggerlo da eventuali danni. L'intera custodia è impermeabile IP68 per 30 minuti a una profondità massima di 1,5 metri.

Il processore utilizzato da Xiaomi per il Redmi Note 14 Pro+ 5G è lo Snapdragon 7s Gen 3. La batteria è da 5110 mAh. La batteria da 5110 mAh è in grado di ricaricarsi completamente in 22 minuti grazie alla tecnologia di ricarica rapida fino a 120 watt.

Il sistema di fotocamere del Redmi Note 14 Pro+ 5G senza la cover protettiva.

Fonte: Xiaomi

Il sistema di telecamere si presenta in questo modo:

Macchina fotografica principale: 200 megapixel

Camera ultragrandangolare: 8 megapixel

Macrocamera: 2 megapixel

Fotocamera frontale: 20 megapixel

La fotocamera principale offre uno zoom digitale in-sensor con ingrandimento 2x e 4x, che secondo Xiaomi non comporta alcuna perdita di qualità.

Il Redmi Note 14 Pro+ 5G nelle sue tre varianti di colore.

Fonte: Xiaomi

Xiaomi offre anche una versione del Redmi Note 14 Pro+ 5G con più memoria. Ha 12 gigabyte di RAM e 512 gigabyte di spazio di archiviazione

Redmi Note 14 Pro 5G: processore diverso e ricarica più lenta

Il produttore offre anche questa variante di memoria per il Redmi Note 14 Pro 5G. Si differenzia dal Pro+ soprattutto per il processore installato. Il Dimensity 7300-Ultra è dotato anche di Bluetooth 5.4, ma gestisce solo un massimo di 45 watt durante la ricarica. La capacità della batteria, la certificazione IP68, le fotocamere e il display sono identici a quelli del Pro+.

Il Redmi Note 14 Pro 5G nelle sue tre varianti di colore.

Fonte: Xiaomi

Redmi Note 14 Pro: display più scuro e protetto solo dagli schizzi d'acqua

Nel Redmi Note 14 Pro, Xiaomi ha installato l'Helio G100-Ultra, che è in grado di funzionare solo in 4G. Dispone inoltre di Bluetooth 5.3 e ricarica la batteria da 5110 mAh fino a 45 watt. Il display AMOLED a 120 hertz ha una risoluzione inferiore di 2400 × 1080 pixel ed è meno luminoso, con un picco di 1800 nit. Viene utilizzato anche il Gorilla Glass Victus 2, ma la certificazione IP è ridotta a IP64 - il dispositivo è quindi protetto solo dagli spruzzi d'acqua

Il Redmi Note 14 Pro nelle sue tre varianti di colore.

Fonte: Xiaomi

Il sistema di fotocamere sul retro è identico a quello degli altri due modelli Pro. Tuttavia, la fotocamera anteriore offre una risoluzione maggiore di 32 megapixel.

Redmi Note 14 5G: il ritorno del jack da 3,5 mm

La luminosità di picco del Redmi Note 14 5G aumenta leggermente a 2100 nit. Il vetro protettivo è meno robusto con Gorilla Glass 5, ma la certificazione IP64 rimane. Questo vale anche per la batteria da 5110 mAh e 45 watt di potenza di ricarica.

Il Redmi Note 14 5G nelle sue tre varianti di colore.

Fonte: Xiaomi

La fotocamera integrata Dimensity 7025-Ultra supporta il 5G e il Bluetooth 5.3. La fotocamera principale riduce la sua risoluzione a 108 megapixel e la fotocamera frontale offre 20 megapixel. Tuttavia, lo smartphone è predisposto per le cuffie con cavo con un jack da 3,5 mm.

Redmi Note 14: niente fotocamera ultra-grandangolare

Il Redmi Note 14 utilizza il chip 4G Helio G99-Ultra di Xiaomi. Il display AMOLED protetto da Gorilla Glass 5 è di nuovo più scuro con un picco di 1800 nit, ma rimane a 2400 × 1080 pixel e 120 hertz. L'intero smartphone è protetto contro gli spruzzi d'acqua secondo la normativa IP64 - compresa la presa da 3,5 mm.

Il Redmi Note 14 nelle sue tre varianti di colore.

Fonte: Xiaomi

La batteria del Redmi Note 14 ha la capacità più grande tra i nuovi smartphone con 5500 mAh, ma è la più lenta a caricarsi con 33 watt. Xiaomi ha anche rinunciato alla fotocamera ultra-grandangolare, sostituita da un sensore di profondità da 2 megapixel rispetto al Redmi Note 14 5G.

Il modello più economico riceve gli aggiornamenti più lunghi

Xiaomi fornisce il Redmi Note 14 ex con HyperOS 1, che si basa su Android 14. Tuttavia, l'aggiornamento a HyperOS 2 è stato richiesto per il modello più economico. Tuttavia, l'aggiornamento a HyperOS 2 e quindi ad Android 15 dovrebbe essere rilasciato rapidamente.

Xiaomi specifica i seguenti periodi di aggiornamento:

Redmi Note 14 Pro+ 5G, Redmi Note 14 Pro 5G, Redmi Note 14 Pro: 4 anni di patch di sicurezza e 3 anni di aggiornamenti Android

Redmi Note 14 5G: 4 anni di patch di sicurezza e 2 anni di aggiornamenti Android

Redmi Note 14: 6 anni di patch di sicurezza e 4 anni di aggiornamenti Android

Sì, il modello più economico riceve davvero gli aggiornamenti più lunghi.

Xiaomi fornisce ad Android la propria interfaccia utente.

Fonte: Xiaomi

Google Gemini, il successore di Google Assistant, è lo strumento di intelligenza artificiale disponibile su tutti i dispositivi Redmi Note. La funzione di ricerca Circle-to-Search è disponibile solo sui modelli Pro. Quattro delle sei funzioni AI interne per l'editing delle immagini sono disponibili solo sul modello Pro+. Tuttavia, Xiaomi non rivela quali di queste funzioni sono disponibili.

AI Beautify: Personalizza il viso

AI Erase Pro: rimuovi le cose, dal 31 gennaio

AI Image Expansion: riempimento generativo, dal 31 gennaio

AI Cutout: ritaglia gli oggetti

AI Bokeh: aggiungi o modifica la sfocatura

AI Film: crea video con prompt automaticamente da video e immagini della galleria

Prezzo e disponibilità

La serie Redmi Note 14 dovrebbe essere disponibile dal 15 gennaio. Tuttavia, al momento ho solo i prezzi di vendita consigliati per la Germania