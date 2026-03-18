News & Trends 5 2

Youtuber baut 15 Mini-Lüfter in einen 120-mm-Lüfter – weil er kann

Was macht man, wenn man zu viele Kleinstlüfter und zu viel Freizeit hat? Man baut damit den wohl sinnlosesten – und gleichzeitig faszinierendsten – PC-Lüfter der Welt.

Den Youtuber «Major Hardware» verfolge ich seit Jahren. Seine Lüfter-Kreationen sind legendär. Im neuesten Video sagt er, dass er schon seit längerem keine «dumme» Idee mehr gehabt hat für ein Lüfter-Projekt. Nun sei er endlich wieder kreativ geworden.

Sein ambitionierter Plan: Einen 120-mm-Lüfter aus 15 einzelnen 30-mm-Miniatürlüftern bauen. Der ist angelehnt an Noctuas legendären NF-A12x25. Die Idee dafür liefert ein Spielzeug-UFO seiner Kinder. Major Hardware bemerkt, dass die winzigen Motoren darin überraschend viel Luft bewegen. Er stellt sich die Frage: Wie viele dieser kleinen Lüfter ergeben einen grossen? Und wie lassen sie sich so anordnen, dass das Teil gut aussieht?

Ein Spielzeug dient als Inspiration

Quelle: Major Hardware

Fanhattan Project Wer schnell nachrechnet: 14 bis 15 Mini-Lüfter mit je 30 mm Durchmesser decken in etwa die gleiche Fläche ab wie ein einzelner 120-mm-Lüfter. Major Hardware erstellt am PC ein Gerüst, das den Dimensionen Rechnung trägt und druckt einen ersten Prototypen.

Jener Versuch verläuft nicht ganz reibungslos. Mehrere Motorhalterungen reissen, eine bricht komplett ab. Die Ausschnitte für die Antivibrationspads vergisst der Schöpfer schlicht. Version zwei muss her, bevor er überhaupt testen kann. Die hat’s dann in sich: Mit 4,5-Volt-Motoren bestückt und fertig aufgebaut, vergleicht Major Hardware sein Werk selbst treffend mit der ersten Atombombe des Manhattan Projects.

Das Teil sieht abgespacet aus.

Quelle: Major Hardware

Der Rahmen besteht aus einer erhöhten Kuppel, damit alle 15 Lüfter in das 120 × 120 mm grosse Raster passen. Damit der Luftstrom nicht durch störende Kabelverläufe behindert wird, führt Major Hardware die gesamte Verkabelung aussen am Rahmen entlang.

Geil, aber nicht praktikabel Im Akustiktest, mit dem Mikrofon rund 200 mm vor dem Lüfter positioniert, erreicht das Konstrukt satte 73 dB – also ähnlich laut wie Strassenverkehr. Das Klangprofil sei zwar «relativ flach», so der Youtuber – aber unterm Strich einfach «ein wirklich lauter Lüfter». Für Ruhesuchende also nichts.

Zwar nicht hörschädigend, aber dennoch laut wird der Lüfter.

Quelle: Major Hardware

Beim Hitzetest an einem älteren Intel Core i7-7700K, übertaktet auf 4,9 GHz und 20 Minuten unter Last, liefert der originale NF-A12x25 eine Endtemperatur von 69,5 °C – das 15-Lüfter-Ungetüm kommt auf etwa 69 °C.

Das Ergebnis ist so verblüffend wie absurd: Das viel komplexere, deutlich lautere Eigenbaukonstrukt kühlt in etwa gleich gut wie Noctuas optimierter Serienklassiker. Ob Noctua das als Inspiration für die nächste Produktlinie nimmt? Wohl eher nicht.

Dieser Artikel gefällt mir! 5 Personen gefällt dieser Artikel







