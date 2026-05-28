Youtube macht KI-Labels sichtbarer – und kennzeichnet Inhalte künftig selbst
Youtube positioniert KI-Labels künftig prominenter und erkennt KI-generierte Inhalte ab Mai 2026 auch automatisch. Selbst wenn Youtuber nichts angeben.
Youtube hat zwei Änderungen an seinem System zur Kennzeichnung von KI-Inhalten angekündigt. Die entsprechenden Labels sollen neu an auffälligeren Stellen erscheinen. Zusätzlich erkennt die Plattform fotorealistische KI-Inhalte ab Mai 2026 selbstständig und setzt die Kennzeichnung automatisch – auch dann, wenn Youtuber keine Angaben machen.
Neue Position, klareres Format
Bisher waren KI-Labels vergleichsweise unauffällig platziert. Das ändert sich nun: Bei langen Videos erscheint das Label direkt unterhalb des Videoplayers, über der Beschreibung. Bei Shorts wird es als Overlay auf dem Video selbst eingeblendet. Betroffen sind fotorealistische sowie wesentlich durch KI veränderte oder generierte Inhalte.
Inhalte, die unrealistisch, animiert oder nur leicht bearbeitet sind, werden weiterhin in der ausgeklappten Videobeschreibung gekennzeichnet – also weniger prominent. Youtube spricht von einem einheitlichen Label-Format für alle relevanten Inhalte.
Automatische Erkennung ab Mai 2026
Neu führt Youtube eine automatische KI-Erkennung ein. Stellen die internen Systeme fest, dass ein Video erhebliche fotorealistische KI-Anteile enthält, wird das Label automatisch gesetzt – unabhängig davon, ob der Youtuber dies selbst angegeben hat. Wer der Meinung ist, fälschlicherweise markiert worden zu sein, kann die Einstufung in Youtube Studio anpassen.
In gewissen Fällen bleibt die Kennzeichnung jedoch dauerhaft bestehen: Etwa bei Inhalten, die mit Youtubes eigenen KI-Tools wie Veo oder Dream Screen erstellt wurden, oder bei Videos mit entsprechenden C2PA-Metadaten (also eingebetteten Angaben zur KI-Generierung).
Youtube betont, dass eine KI-Kennzeichnung weder die Empfehlung eines Videos noch dessen Monetarisierung beeinflusse. Offen bleibt, wie zuverlässig die automatische Erkennung in der Praxis funktioniert – und wie oft Youtuber sich zu Unrecht markiert sehen werden.
Technologie und Gesellschaft faszinieren mich. Die beiden zu kombinieren und aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten, ist meine Leidenschaft.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen