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Xiaomi 17T-Serie: Größere Akkus und eine bessere Telekamera für das kleine Modell

Xiaomi hat das Basismodell seiner 17T-Serie kleiner gemacht und trotzdem steckt in ihm die gleiche Telekamera mit fünffachem Zoom wie im größeren Pro-Modell. Größere Akkus gibt es für beide Modelle, aber nur das Pro lädt drahtlos.

In den vergangenen Jahren hat Xiaomi die T-Serie immer Ende September vorgestellt. Warum die Ankündigung in diesem Jahr vier Monate früher erfolgt, verrät der Hersteller nicht. Er teilt bloß nebulös mit, dass der Grund dafür später im Jahr zu sehen sein wird. Es könnte sein, dass im Herbst eine andere Produktvorstellung ansteht, für die die T-Serie verschoben wurde – oder dass das Xiaomi 18 nicht erst mit einem halben Jahr Verzögerung nach Europa kommt.

Das Xiaomi 17T wird kleiner als das 17T Pro

Die Vorgänger des 17T und 17T Pro sind gleich groß. Das ändert sich. Xiaomi hat den Touchscreen des Basismodells um 0,24 Zoll verkleinert. Das Smartphone wird dadurch 4,6 Millimeter kürzer und 2,3 Millimeter schmaler sowie 19 Gramm leichter als das Pro-Modell. Beide AMOLED-Displays erreichen eine Spitzenhelligkeit von 3500 Nits bei HDR-Inhalten. Die Bildwiederholrate des Xiaomi 17T Pro passt sich flexibel von 1 bis 144 Hertz. Das 17T erreicht maximal 120 Hertz und kommt nicht so weit herunter.

Die blaue Variante des Xiaomi 17T Pro.

Dadurch wird auch der Akku des Xiaomi 15T kleiner als bei der Pro-Version, bietet aber trotzdem mehr Kapazität als beim Vorgänger. Die Silizium-Kohlenstoff-Batterien der Smartphones benötigen weniger Volumen zur Stromspeicherung als bei der 15T-Serie. Xiaomi spricht von einer Energiedichte von 841 Wh/L. Mit 7000 mAh ist es die größte Batterie in einem Xiaomi-Smartphone, das außerhalb Chinas verkauft wird. Das 17T Pro lädt seinen Akku per Kabel schneller auf als das Basismodell, das zudem drahtloses Laden nicht unterstützt und dessen Batterie 500 mAh kleiner ist.

Mit dem Dimensity 9500 und 8500 Ultra gibt es jeweils den Sprung auf die nächste Generation. Das ist jeweils mit einem Leistungszuwachs und mehr Energieeffizienz verbunden. Wie viel genau, wird sich in Tests zeigen.

Die Kanten des Kamerabuckels sind nicht wie beim Vorgänger abgeflacht.

Bei den Kameras gibt es pro Smartphone nur eine Änderung, von denen die bei der Telekamera des 17T die spannendere ist. Mit einer Brennweite von 115 mm (KB-äquivalent) zieht es mit der Pro-Version gleich. Die Hauptkamera des Pro erhält mit dem Light Fusion 950 einen neuen Bildsensor, der seine Qualität noch beweisen muss. Davon abgesehen bleiben die Kameras identisch:

Bewegte Fotos mit Leica Live Moment und QuickShare sendet zu AirDrop

Mit der 17T-Serie setzt Xiaomi seine Zusammenarbeit mit Leica fort. Die neueste Frucht ist die Umbenennung von «Live Moment» in «Leica Live Moment», die jetzt farblich dem Leica-Look entsprechen. Das Prinzip bleibt unverändert: Wenn die Funktion aktiv ist, speichert die Kamera beim Drücken des Auslösers nicht nur ein Foto, sondern ebenfalls einen kurzen Videoclip der ein bis zwei Sekunden davor.

Ganz neu ist hingegen der Bühnen-Modus. Er soll die schwierigen Lichtverhältnisse bei Konzerten und anderen Veranstaltungen auf einer Bühne realistischer ablichten als die Automatik.

Das kleinere Xiaomi 17T in der gleichen Hand.

Mit der Xiaomi 17T-Serie wird HyperOS 3, das auf Android 16 basiert, noch mehr Apps in seiner «Hyper Island» anzeigen können. Die verdächtig an die Dynamic Island des iPhones erinnernde Funktion zeigt Informationen aus Apps in einem kleinen Feld rund um die Frontkamera an.

Die beiden Smartphones sind zudem die ersten von Xiaomi, die QuickShare mit AirDrop verbinden können, um drahtlos Bilder und andere Dateien direkt auf iOS-Geräte zu schicken. Mit QuickShare ging das bisher nur innerhalb von Android und die Hersteller schalten die Funktion schrittweise frei, nachdem Google für seine Pixel-Smartphones den Anfang gemacht hat.

Zu HyperOS 3 gehören mehrere KI-Tools.

Xiaomi bietet einen unterschiedlich langen Softwaresupport für die neuen Smartphones. Während das 17T Pro fünf Jahre lang Funktions- und sechs Jahre lang Sicherheits-Updates erhalten soll, sind es beim 17T nur vier Jahre Funktionsupdates. Sicherheitsaktualisierungen soll es ebenfalls sechs Jahre lang erhalten.

Xiaomi 17T

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Xiaomi 17T Pro

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Titelbild: Jan Johannsen

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