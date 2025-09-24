News & Trends 3 1

Xiaomi 15T Pro: mehr Display, mehr Brennweite und mehr Akku

Xiaomi hat seine neue T-Serie vorgestellt. Beide Smartphones erhalten größere Displays und mehr Akkukapazität. Mehr Brennweite für die Telekamera gibt es allerdings nur für das Xiaomi 15T Pro.

Traditionell stellt Xiaomi im September seine T-Serie vor. Dabei handelt es sich um die günstigere zweite Reihe an Smartphones, mit etwas abgespeckter Ausstattung im Vergleich zur Nummernserie aus dem Frühjahr. Direkt vergleichbar sind die Geräte aber nicht, da es bei der T-Serie keine Ultra-Variante gibt und das Xiaomi 15 Pro nicht nach Europa kam.

Großes Display und unterschiedliche Brennweiten bei der Telekamera

Durch die abgerundeten Kanten wirkt der Kamerabuckel des Xiaomi 15T (Pro) wenig markant und fügt sich fast dezent auf der Rückseite des Smartphones ein. Mit der Telekamera befindet sich in ihm einer der Unterschiede zwischen dem 15T und dem 15T Pro.

Beide Smartphones verfügen über ein 6,83 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2772 × 1280 Pixeln. Die Bildwiederholrate liegt beim 15T Pro bei 144 Hertz. Beim 15T sind es «nur» 120 Hertz. Die Spitzenhelligkeit erreicht 3200 Nits. Gorilla Glass 7i schützt das Display und das gesamte Smartphone ist nach IP68 wasserdicht.

Das Display ist größer geworden, aber immerhin ist der Rahmen schmal.

Die Haupt-, Ultraweitwinkel und die Frontkamera der Xiaomi 15T sind identisch. Unterschiede gibt es bei der 50-Megapixel-Telekamera. Beim Xiaomi 15T Pro verfügt sie über eine Brennweite von 115 mm – umgerechnet ins KB-Format – und eine f/3.0-Blende. Beim Xiaomi 15T fällt die Brennweite mit 46 mm deutlich kürzer aus, dafür ist die Blende mit f/1.9 größer. Die übrigen Kameras in der Übersicht:

50 Megapixel Hauptkamera, 23 mm, f/1.62, Light Fusion 900

12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 15 mm, f/2.2

32 Megapixel Front, 21 mm, f/2.2

Nur das Xiaomi 15T Pro hat eine Telekamera mit der fünffachen Brennweite der Hauptkamera.

Schnellere Prozessoren und größere Akkus als die Vorgänger.

Beim Prozessor setzt Xiaomi bei der T-Serie auf Mediatek. Im 15T Pro verbaut der Hersteller den Dimensity 9400+ und im 15T den Dimensity 8400-Ultra. Neben mehr Leistung bietet der 9400+ auch Wi-Fi 7, der 8400-Ultra nur Wi-Fi 6E. Beide unterstützen Bluetooth 6.0.

Xiaomi stattet beide neuen Smartphones der T-Serie mit zwölf Gigabyte Arbeitsspeicher aus. Bei Speicherplatz besteht die Wahl zwischen 256 und 512 Gigabyte – beim 15T Pro gibt es auch noch eine 1-Terabyte-Version.

Das Xiaomi 15T Pro lädt schneller als das 15T.

Beide neuen Smartphones verfügen mit einem 5500-mAh-Akku über zehn Prozent mehr Kapazität als ihre Vorgänger. Beim 15T Pro lädt er über die HyperCharge-Schnellladetechnologie von Xiaomi mit bis zu 90 Watt und kabellos mit bis zu 50 Watt. Beim 15T sind es «nur» 67 Watt via Kabel und kabellos lädt es gar nicht.

Xiaomi Hyper OS mit viel KI

Ab Werk ist auf dem Xiaomi 15T und 15T Pro HyperOS 2 installiert, das auf Android 15 basiert. Das Update auf HyperOS 3 und damit auf Android 16 sollte noch in diesem Jahr zur Verfügung stehen.

Die KI versucht auf verschiedenen Wegen zu helfen.

Zu HyperOS gehören neben Googles KI-Assistenten Gemini weitere KI-Funktionen der Xiaomi Hyper AI. Das Angebot reicht von einer Schreibhilfe über Bildbearbeitung und -generierung bis zu Sprachfunktionen mit Übersetzungen, Dolmetscher und Untertiteln.

Preis und Verfügbarkeit

Wenn alles klappt, sollten die verschiedenen Varianten des Xiaomi 15T und 15T Pro hier unten zu sehen sein. Falls nicht:

Es gibt drei Farbvarianten: Schwarz und Grau beim 15T ergänzt von Roségold und beim 15T Pro von Mokkagold.

Die Preise starten beim Xiaomi 15T bei 649,90 und 799,90 Franken/Euro beim 15T Pro.

Xiaomi 15T

Xiaomi 15T Pro

Titelbild: Jan Johannsen

