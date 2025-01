Xbox Developer Direct: neue Infos zu «Doom: The Dark Ages», «South of Midnight» und mehr

In einer Developer Direct gibt Microsoft neue Informationen zu anstehenden Games preis, die dieses Jahr erscheinen sollen. Neben dem grossen Highlight «Doom» gab es auch eine grosse Überraschung aus Japan.

Microsoft startet mit einer Developer Direct ins neue Gaming-Jahr. In diesem Format bekommen Entwicklerinnen und Entwickler die Chance, ihre neuen Xbox- und PC-Games im Detail vorzustellen. Auch PS5-Fans gehen nicht leer aus. Mit Ausnahme von «South of Midnight» erscheinen alle gezeigten Spiele auch auf Sonys Plattform.

Den kompletten Livestream kannst du im unten eingebetteten Video anschauen.

Nachfolgend findest du alle Games und wichtigen Informationen aus der Präsentation zusammengefasst.

«Doom: The Dark Ages»: Hell yeah!

Kult-Entwicklerstudio id Software zeigt neue Eindrücke zum «ambitioniertesten Doom-Spiel aller Zeiten». Phil hatte die Gelegenheit, sich das Game in einem Preview-Event mit dem Entwicklerstudio anzuschauen. Seine Eindrücke kannst du auch in der neuesten Podcast-Episode von Tech-telmechtel hören:

News & Trends Tech-telmechtel Folge 237: Galaxy S25, TikTok-Hick­hack, Netflix-Doppelpack, «Landman» von Philipp Rüegg

«Doom: The Dark Ages» ist ein Prequel zur 2016-Version von «Doom». Die Mittelalter-Spielwelten sollen die grössten sein, die es je in einem «Doom»-Game gegeben hat. Phil vergleicht die Levels, die er sehen konnte, mit den halboffenen Spielgebieten aus den neueren «God of War»-Teilen. Es gibt viel zu erkunden und sogar kleinere Rätsel. Auch schwimmen ist möglich. Die Story soll im Vergleich zu den bisherigen Games viel ausgereifter sein – inklusive aufwändiger Cutscenes und einem «echten» Antagonisten.

Die Kämpfe sollen sich nicht mehr so akrobatisch und schnell wie in «Doom Eternal» anfühlen. Das Gameplay ist langsamer, schwerer und wuchtiger. Neue Items sorgen für überraschende Situationen in den Ballereien. Mit der «Shield Saw» (ein Schild mit Kettensäge) blockst du gegnerische Angriffe und metzelst mit gezielten Würfen Gegner nieder. Drei Nahkampfwaffen ergänzen den einzigartigen Schild: ein Eisenflegel, ein elektrisierender Handschuh sowie eine riesige, gestachelte Keule. Auch die neuen Schusswaffen sollen im Hinblick auf ihre Brutalität und Durchschlagskraft alles bisher Dagewesene in «Doom» übertreffen.

Mit dem Kettensägen-Schild lässt sich viel Schaden anrichten.

Quelle: id Software

Die serientypischen «Glory Kills» sollen sich bedeutend flüssiger und weniger gescriptet anfühlen. Die Inspiration für die brutalen Finisher-Moves war der Film «300» – besonders die «Hot Gates»-Szene, in der sich Leonidas in Zeitlupe durch die Gegner schnetzelt.

Das ist aber nicht alles. In einigen Spielabschnitten steigst du in einen riesigen Mech, mit dem du ebenso riesige Dämonen wegprügelst. Und dann gibt es da noch den verrückten feuerspeienden Roboter-Drachen, mit dem du durch die Lüfte fliegst und Chaos veranstaltest. Diese neuen Gameplay-Elemente seien gemäss Enwticklerstudio nur möglich gewesen, weil man den Multiplayer-Modus gestrichen und sich ausschliesslich auf die Singleplayer-Kampagne konzentriert habe.

Die Spielabschnitte im Mech sehen episch aus.

Quelle: id Software

«Doom: The Dark Ages» erscheint am 15. Mai für den Game Pass, Xbox Series X/S, PC und PS5.

«Ninja Gaiden 4»: die Rückkehr der Ninja-Spielreihe

Wie immer hat Microsoft auch noch ein vorher unangekündigtes Überraschungs-Game für die Developer Direct parat. Nach über zehn Jahren gibt es endlich wieder ein neues «Ninja Gaiden»-Mainline-Spiel. Teil Vier bietet einen neuen Protagonisten, Yakumo, und eine komplett neue Spielwelt in einem postapokalyptischen Tokyo. Der frühere Held, Ryu Hayabusa, soll aber im Verlauf der Geschichte auch vorkommen.

Ultraschnelle und blutige Kämpfe – das ist Ninja Gaiden.

Quelle: Koei Tecmo / Platinum Games

Fans der Serie können das altbekannte ultraschnelle Action-Gameplay mit Schwertkämpfen und ganz viel Blut erwarten. Für Abwechslung sollen verschiedene Kampfstile von Ryu und Yakumo sorgen. Entwickelt wird das Spiel von Team Ninja (bekannt für «Ninja Gaiden» und «Rise of the Ronin») in Kooperation mit Platinum Games (bekannt für «Bayonetta» und «Astral Chain»).

«Ninja Gaiden 4» erscheint im Herbst 2025 für den Game Pass, Xbox Series X/S, PC und PS5.

«Ninja Gaiden 2 Black»: eine Neuauflage, um die Wartezeit zu verkürzen

Koei Tecmo zeigt im Zuge der Enthüllung von «Ninja Gaiden 4» eine weitere Überraschung. «Ninja Gaiden 2 Black» ist eine Neuauflage von «Ninja Gaiden 2», das ursprünglich 2008 erschienen ist. Das Spiel wurde grafisch komplett überarbeitet und in die Unreal Engine 5 portiert. Zudem gibt es neue spielbare Charaktere.

«Ninja Gaiden 2 Black» ist ab sofort verfügbar für Game Pass, Xbox Series X/S, PC und PS5.

«South of Midnight»: wunderschöne Optik im Fantasy-Süden der USA

Das wunderschöne Action-Adventure «South of Midnight» meldet sich mit neuen Gameplay-Eindrücken zurück. Das Game spielt in einer vom Süden der USA inspirierten Fantasy-Welt. Grafisch beeindruckt der Titel vor allem durch seine einzigartige Stop-Motion-Animationen, die an Filme wie «Spider-Man: Across the Spider-Verse» erinnern.

Die Protagonistin des Spiels, Hazel, verfügt über magische Webkräfte, mit denen sie ihre Umgebung manipulieren und Gegner angreifen kann. Die zahlreichen tierischen Charaktere und verfluchten Gegner stammen aus alten südlichen Volksmärchen.

«South of Midnight» erscheint am 8. April für den Game Pass, Xbox Series X/S und PC.

«Clair Obscur: Expedition 33»: klassisches JRPG in modernem Gewand

Das französische Entwicklerstudio Sandfall Interactive zeigt neue Eindrücke zum rundenbasierten Rollenspiel «Clair Obscur: Expedition 33». Das Game spielt in einer Fantasy-Version Frankreichs im 19. Jahrhundert.

Die Story überzeugt mit einem einzigartigen Hook: Eine riesige magische Malerin erscheint jährlich am Horizont und malt eine Zahl auf einen riesigen Monolith. Jeder und jede, die älter ist, als die Zahl, die auf dem Stein steht, stirbt. Jedes Jahr wird die Zahl kleiner und kleiner. Jedes Jahr werden Expeditionen gesandt, um die Malerin zu töten. Bisher ist noch keine zurückgekehrt. Im Spiel begleitest du die Expedition 33, die dem Spuk ein für alle Mal ein Ende bereiten will.

Was hat es mit der mörderischen Malerin auf sich?

Quelle: Sandfall Interactive

Das Kampfsystem ist von klassischen JRPGs inspiriert, bietet aber auch Echtzeitelemente im Angriff und in der Defensive. Jeder der fünf spielbaren Charaktere hat spezielle Fähigkeiten, die mit unzähligen Items ergänzt werden können. Ebenfalls inspiriert von klassischen JRPGS ist die Miniatur-Worldmap, die die verschiedenen Levels miteinander verbindet.

Besonders beeindruckend: Das Spiel startete ursprünglich als Hobbyprojekt eines Solo-Entwicklers. Immer mehr Freunde schlossen sich dem ursprünglich kleinen Nebenprojekt an, was schliesslich zur Gründung des Entwicklerstudios Sandfall Interactive führte.

Die Worldmap im Miniaturformat sieht unglaublich cool aus.

Quelle: Sandfall Interactive

«Clair Obscur: Expedition 33» erscheint am 24. April für den Game Pass, Xbox Series X/S, PC und PS5.