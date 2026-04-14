News & Trends 22 4

Wird Davinci Resolve zum Lightroom-Konkurrenten?

Blackmagic hat eine neue Version der Video-Software Davinci Resolve angekündigt. Version 21 bringt neben zahlreichen Neuigkeiten für die Videoproduktion erstmals ein Foto-Modul. Dies könnte eine neue Konkurrenz für Adobe sein.

Davinci Resolve ist vor allem Video Producern ein Begriff. Das nächste grosse Update der Software, Davinci Resolve 21, bringt nun aber interessante Neuigkeiten für Fotografinnen und Fotografen. Blackmagic erweitert das Paket um ein Foto-Modul, das sowohl Bildverwaltung als auch RAW-Bearbeitung umfasst. Damit wird es zumausgewachsenen RAW-Entwickler.

Die Software von Blackmagic gibt es in einer kostenlosen Variante, was ihr eine grosse Verbreitung verschafft hat. Dies wird auch für die kommende Version der Fall sein. Für die kostenpflichtige Version verlangt Blackmagic zur Zeit 305 Euro. Aus der Beschreibung der neuen Funktionen geht leider nicht hervor, welche davon auch in der Gratisversion zur Verfügung stehen werden.

Es gibt bereits eine Beta-Version, die du herunterladen kannst. Doch Vorsicht: Zumindest auf dem Mac überschreibt der Installer die alte Resolve-Software ohne Rückfrage. Zudem funktionierte bei mir der RAW-Player nicht. Ich würde zurzeit noch warten mit Ausprobieren.

Nach einer kurzen ersten Besichtigung kann ich sagen, dass zumindest die Grundfunktionen auch in der Gratisversion verfügbar sind. Gewisse KI-Tools fehlen aber. Resolve 21 verfügt neu über eine «Photo Page». Hier lassen sich grundlegende Einstellungen wie Weissabgleich, Schattenaufhellung, Lichterabsenkung, Sättigung oder Kontrast vornehmen. Die Funktionalität der Photo Page haut mich nicht vom Hocker. Das Spannende ist aber, dass sich auch die Color- und Fusion-Pages für Fotos verwenden lassen. Dies eröffnet neue Möglichkeiten – etwa für die Farbgestaltung, einer Stärke von Davinci Resolve.

Resolve 21 kann Lightroom-Kataloge importieren. Es verfügt über eine Bildverwaltung mit Stichwörtern, Bewertungen, Favoriten und Tags. Ist das nun der Lightroom-Killer, wie einige schon ausgerufen haben? Ich bin skeptisch. Die neue Foto-Funktion dürfte vor allem für jene Leute interessant sein, die bereits mit Davinci Resolve vertraut sind. Und ganz besonders für alle, die hybrid mit Foto und Video arbeiten. Für Fotos und Videos die gleichen Werkzeuge zu haben und den gleichen Look hinzubekommen, könnte ein grosser Vorteil werden. Für die reine Fotografie bedeutet der Umstieg von Lightroom jedoch eine grosse Umstellung. Ob sich das lohnt, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen. Auf jeden Fall täte es dem Markt gut, wenn Adobe mehr Konkurrenz bekommt.

Dieser Artikel gefällt mir! 22 Personen gefällt dieser Artikel







