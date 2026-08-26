News & Trends 1 0

WhatsApp: Die klassische PIN hat ausgedient

WhatsApp verstärkt den Kontoschutz: Die PIN wird alphanumerisch, mehrere Passkeys sind möglich und du wirst über die Herkunft eines Anrufs informiert.

WhatsApp zieht die Schraube bei der Sicherheit des Messengers an. Wie das Unternehmen im hauseigenen Blog ankündigt, führen sie mehrere Massnahmen ein, um zu verhindern, dass dein Konto übernommen oder deine Chats eingesehen werden können.

Im Zentrum steht dabei eine neue Zwei-Faktor-Authentifizierung: Bisher reichte dafür eine sechsstellige PIN. Neu wird diese durch ein richtiges Passwort mit bis zu 20 Zeichen ersetzt. Dies wird alphanumerisch sein, das heisst: Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen sind möglich. Aktuell sei dies noch freiwillig. WhatsApp rate aber besonders «jenen, die als PIN 123456 verwenden» eine baldige Umstellung.

Passkeys und Anrufinfos sollen WhatsApp sicherer machen.

Quelle: WhatsApp

Zudem führt die Meta-Tochter multiple Passkeys ein. Wenn du etwa mehrere Smartphones hast und dein WhatsApp-Konto auf allen verwenden möchtest, kannst du mehrere Passkeys festlegen. Diese funktionieren in der Regel über Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. Insbesondere, wenn du zum Beispiel sowohl ein iPhone als auch ein Android-Telefon hast, ist das praktisch. Dort sind die Passkeys nicht interoperabel. Einen Passkey kannst du unter Einstellungen>Konto>Passkeys erstellen.

Vorabinfo bei Anrufen

Speziell für Android-Nutzerinnen und -Nutzer kommt noch ein Info-Feature bei Anrufen. Wirst du über WhatsApp angerufen, informiert dich WhatsApp darüber, woher dieser Anruf kommt (z.B. aus welchem Land) und darüber, ob du den Kontakt allenfalls gespeichert hast oder in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe bist. Auf iOS ist diese Funktion aktuell aber noch nicht verfügbar.

Titelbild: Shutterstock

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.







