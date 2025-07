News & Trends 0 0

Wettbewerb: Gewinne Tickets für das Redman-Konzert in Zürich

Wir verlosen 3 x 2 Tickets für das Redman-Konzert «Muddy Waters Too» am 18. Juli 2025 im X-Tra in Zürich.

Nach längerer Pause bringt Redman sein neues Album «Muddy Waters Too» auf die Bühne. Am 18. Juli spielt er im X-Tra Zürich. Es ist der einzige Auftritt in der Schweiz und zugleich die offizielle Album-Premiere.

Neben Redman treten auch Numskull von The Luniz («I Got 5 on It») sowie Coast Contra auf, eine Gruppe aus der neuen Rap-Generation. Wer auf klassischen und neuen Hip-Hop steht, bekommt an diesem Abend beides geboten.

Wettbewerb

Beantworte unsere Frage richtig, um an der Verlosung teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 14. Juli 2025. Für die Teilnahme ist ein eingeloggtes Kundenkonto erforderlich.

Mit wem hat Redman das legendäre Album «How High» aufgenommen? Method Man Jay-Z Eminem

Im Falle eines Gewinns bekommst du zwei digitale Tickets per E-Mail zugeschickt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Die Tickets sind ausschliesslich für den 18. Juli 2025 gültig.

