News & Trends 1 0

Wettbewerb: Gewinne ein 5er-Trainingspaket von «THE UNIT»

Wir verlosen vier 5er-Pakete für das Outdoor-Training von «THE UNIT» in Zürich im Wert von 115 Franken. Damit kannst du fünf Trainingseinheiten kostenlos mitmachen – entweder bei der «RUN UNIT» oder der neu lancierten «STRENGTH UNIT».

«RUN UNIT» verbindet Laufen mit Musik, Gemeinschaft und gezielten Übungen mit Fitnessbändern. Die 60-minütige Einheit führt durch Zürich – unter anderem am See entlang, über Bellevue und durch den Enge-Park. Mit Kopfhörer bekommst du Musik und Anleitungen direkt aufs Ohr. Auf der rund 6 Kilometer langen Laufstrecke gibt es zwei Stopps für kurze Übungen mit Fitnessbändern, die Rumpf, Gesäss und Stabilität stärken.

«STRENGTH UNIT» ist ein 60-minütiges Ganzkörper-Krafttraining direkt am See, bei dem mit Gewichten, Fitnessbändern und dem eigenen Körpergewicht gearbeitet wird – auch hier begleitet von Musik und klarer Anleitung über Kopfhörer.

Die Trainings richten sich an alle, die gerne draussen in der Gruppe aktiv sind und ein abwechslungsreiches Workout suchen. Mehr Infos auf der Website von The Unit.

Wettbewerb

Wettbewerbsfrage Mit welchem durchschnittlichen Lauftempo bewegt sich «THE UNIT» bei einer «RUN UNIT» Einheit? Noch 500 Zeichen übrig Teilnahmebedingungen Teilnehmen

Beantworte unsere Frage richtig, um teilzunehmen. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2025. Zur Teilnahme ist ein Kundenkonto erforderlich. Der Gutschein ist ein Jahr gültig und nicht übertragbar.

Wenn du gewinnst, wirst du per E-Mail informiert.

Dieser Artikel gefällt mir! 1 Person gefällt dieser Artikel.