Weniger Ablenkung, mehr Fokus: das TCL 50 Pro Nxtpaper mit innovativem Monochrom-Modus

TCL baut sein Konzept von Geräten mit mattierten Displays weiter aus. An der Technikmesse IFA in Berlin zeigt der Hersteller ein neues Smartphone, das per Knopf an der Seite in einen speziellen E-Reader-Modus wechselt.

Ein Smartphone lässt sich für fast alles nutzen. Ich lasse mich selbst genau deshalb gerne ablenken von den vielen bunten Apps und Funktionen. TCL schafft mit einem neuen Smartphone Abhilfe: Das TCL 50 Pro Nxtpaper kann per Schieberegler das Display in einen Monochrom-Modus verwandeln. Mit dem Schieberegler an der Seite wechsle ich von bunt zu Schwarz-Weiss.

Quelle: Michelle Brändle Das bereits fein mattierte Display stellt dann stärkere Kontraste und nur Graustufen dar. Auch die Apps sind angepasst und werden in einem speziellen Design dargestellt, wie einfache Piktogramme mit schwarzen Linien. Das TCL 50 Pro im E-Reader-Modus.

Quelle: Michelle Brändle Der Modus soll helfen, dich besser aufs Lesen und dergleichen zu fokussieren. Durch die Mattierung spiegelt das Display weniger und es schont die Augen. Zudem verbraucht es weniger Strom. Laut Angaben von TCL soll das Smartphone mit seinem 5010-mAh-Akku so bis zu einer Woche lang durchhalten. Anschliessend kannst du es mit bis zu 33 Watt laden. So sieht der Switch in Aktion aus: Sonstige Spezifikationen des TCL 50 Pro Nxtpaper Das Smartphone hat ein IPS-Display mit 6,8 Zoll und eine Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Die Auflösung beträgt 2460 × 1080 Pixel. Verbaut ist ein MediaTek Dimensity 6300. Das Smartphone wird mit Android 14 ausgeliefert und soll zwei Jahre Android- und fünf Jahre Sicherheitsupdates bekommen. Das Display im normalen, bunten Modus.

Quelle: Michelle Brändle Das TCL 50 Pro Nxtpaper ist mit einer 108-MP-Hauptkamera ausgestattet, einer 8-MP-Ultraweitwinkel und einer Makrokamera mit zwei Megapixeln. An der Front befindet sich eine 32-MP-Selfiekamera. So weit, so gut. Ein für mich spannendes Zubehör, das TCL wahlweise anbietet, ist das Flipcase mit integriertem Stift. Den benutze ich vor allem fürs digitale Zeichnen, eines meiner Lieblingshobbies. Auf der matten Oberfläche des Smartphone-Displays fühlt sich das Schreiben und Skizzieren tatsächlich gut an, allerdings nicht immer gleich zuverlässig. Denn die Linien sind ab und an versetzt oder der Stift reagiert kurz nicht. Und trotzdem: Als mich ein TCL-Vertreter ungewollt abrupt aus meinen künstlerischen Gedanken reisst, während ich vor mich hin skizziere, ist bereits eine halbe Stunde, die eigentlich nicht in meinem strikten Zeitplan vorgesehen war, um. Verflixte Zeit! Dank Case mit integriertem Stift als Zubehör, kannst du schreiben und zeichnen.

Quelle: Michelle Brändle Preis und Verfügbarkeit Das TCL 50 Pro Nxtpaper kommt nach Europa und soll knapp 300 Euro kosten. Wann und ob es zu uns in den Shop kommt, ist bis anhin noch nicht sicher. Weitere Informationen zum Gerät findest du auf der offiziellenWebseite. TCL bietet das Modell in verschiedenen, speziellen Farben an. Mir hat es das marmorierte Perlmuttweiss besonders angetan. Mit dieser Struktur gibt es das Phone auch in Schwarz. Zudem gibt es eine lilane, blaue oder goldene Variante, bei denen jeweils ein Teil der Rückseite mattiert und eine glänzend ist. Das schimmernd marmorierte Weiss auf der Rückseite gefällt mir.

Quelle: Michelle Brändle

Titelbild: Michelle Brändle

