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Weltrekord in «Super Mario Bros.» – der perfekte Run ist nur noch 100 Millisekunden entfernt

Der Brasilianer Lekukie hat «Super Mario Bros.» in 4 Minuten und 54,365 Sekunden durchgespielt. Damit fehlen nur noch sechs Frames – eine Zehntelsekunde – bis zur theoretisch perfekten Zeit. Dass dieser Run bald fällt, hält der Speedrun-Experte Karl Jobst für praktisch sicher.

Es gibt Speedruns, bei denen die Lücke zum perfekten Run fast nicht mehr zu erkennen ist. Der neue Weltrekord in «Super Mario Bros.» ist so einer. Lekukie hat Anfang Juni den Klassiker des Nintendo Entertainment System in 4 Minuten, 54 Sekunden und 365 Millisekunden bezwungen – und das mit einem Lauf, der bis zur finalen Bowser-Stufe keinen einzigen Frame verloren hat.

Das gelang vor ihm nur einer Handvoll Spieler – als Erstem Nipski im Jahr 2023. Sechs mickrige Frames – eine Zehntelsekunde – fehlen jetzt noch zum perfekten Run. Karl Jobst, einer der bekanntesten Stimmen der Speedrun-Szene, erklärt in seinem Video, warum der perfekte Moment nicht mehr lange auf sich warten lässt.

Perfekt bis 8-4 – und dann wird es knifflig

Lekukie hat auf dem Weg zum Rekord jeden einzelnen Frame der ersten 31 Level perfekt erwischt. Der Richtwert für diesen perfekten Run stammt von einem tool-assisted Speedrun aus dem Jahr 2019, der mit 4 Minuten und 54,265 Sekunden als theoretische Bestzeit für einen Menschen gilt. Erst in 8-4, dem 32. und letzten Level, liess er sechs Frames liegen. Dass er genau diese Frames holen kann, hat er bereits mehrfach gezeigt: Er spielte 8-4 in Einzelläufen perfekt – sogar zweimal hintereinander – und auch ein kompletter Durchlauf ab Welt 4-2 glückte ihm fehlerfrei. Für Jobst sind das starke Indizien, dass der perfekte Run bevorsteht.

Warum ausgerechnet 8-4 so herausfordernd ist? In den ersten 31 Leveln sorgt ein Frame-Rule-System dafür, dass kleine Zeitunterschiede beim Betreten des nächsten Levels oft verpuffen. In 8-4, dem letzten Level, gibt es diesen Mechanismus nicht mehr – jeder gesparte Frame zählt sofort für die Endzeit. Das schafft Raum für Verbesserungen, macht den Abschnitt aber auch zur stressigsten Prüfung des gesamten Laufs. Nur wenige Spieler haben 8-4 je perfekt absolviert.

Lekukie spielt übrigens mit einem Original-NES-Controller und nutzt dabei verschiedene Grifftechniken, die er während des Runs wechselt. Jobst argumentiert, dass Controller-Spieler bei diesem speziellen Speedrun gegenüber Tastatur-Nutzern leicht im Vorteil sind – eine Einschätzung, die früher anders ausgefallen wäre, da die Tastatur lange als überlegen galt.

Titelbild: Youtube-Screenshot

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