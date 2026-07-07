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Tschüss Switch: Nintendo kündigt Ende der Konsole in Europa an

Wegen neuer EU-Vorschriften zu austauschbaren Akkus überarbeitet Nintendo seine Hardware. Die Original-Switch trifft es dabei besonders hart: Ab Februar 2027 verschwindet sie aus den europäischen Regalen.

Nintendo lässt die Switch sterben – zumindest in Europa. In einem aktualisierten FAQ hat das Unternehmen bestätigt, dass sämtliche Varianten der Switch ab Mitte Februar 2027 nicht mehr verkauft werden. Betroffen sind die Standard-Switch, die Lite sowie das OLED-Modell. Damit endet die Karriere der Konsole in Europa nach fast zehn Jahren. Sie kam im März 2017 auf den Markt.

Mehr Gewicht, weniger Kapazität Der Hintergrund ist eine neue EU-Regulierung. Die schreibt ab dem 18. Februar 2027 vor, dass du Akkus in Geräten eigenständig tauschen können musst.

Nintendo reagiert weiter darauf, indem der Hersteller ab Herbst laufend überarbeitete Versionen ihrer Produkte einführt. Als erstes ist die Switch 2 dran, die dann mit austauschbarem Akku erscheint. Dieser ist mit 5172 mAh rund ein Prozent kleiner als der fest verbaute Akku im aktuellen Modell. Die dazugehörigen Joy-Cons verfügen ebenfalls über tauschbare Batterien. Hier bleibt die Kapazität gleich. Der auswechselbare Akku hat seinen Preis: Die Switch 2 selbst wird zehn Gramm schwerer und die Joy-Cons bringen je zwei Gramm mehr auf die Waage. Letztere sind ab Winter auch separat verfügbar.

Ebenfalls in der kalten Jahreszeit kommt der Switch 2 Pro Controller mit austauschbarem Akku. Dieser ist mit 16 Prozent deutlich kleiner als die aktuelle Version. Dafür wiegt er rund sieben Gramm weniger. Weiter erhalten die originalen Joy-Cons sowie die N64- und Gamecube-Controller für die Switch entsprechende Neuauflagen. Funktional ändert sich laut Nintendo bei keinem Produkt etwas.

Ende einer Ära Für dich als Fan der Original-Switch bedeutet das das Ende einer Ära. Ausserhalb von Europa soll die Switch dennoch weiterhin verkauft werden. Ganz zum alten Eisen gehört sie eben doch noch nicht: Erst kürzlich erschienen mit «Rhythm Paradise Groove» und «Tomodachi Life: Wo Träume wahr werden» noch neue First-Party-Titel.

Titelbild: Shutterstock / leungchopan

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