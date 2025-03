News & Trends 6 1

«Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4»: Die ikonischen Skateboard-Games kehren zurück

Der dritte und vierte Teil von «Tony Hawk's Pro Skater» kommen als Remakes für Konsolen und PC zurück. Die wilde Skateboard-Fahrt beginnt im Juli.

Activision kündigt eine Neuauflage zweier ikonischer Skateboard-Spiele an. Nach den Remakes von «Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2» (2020) erhalten nun auch Teil drei und vier eine Frischzellenkur. Entwickelt wird das Remake von den Iron Galaxy Studios – unter anderem bekannt für «Killer Instinct» und «Rumbleverse».

«Tony Hawk's Pro Skater 3» erschien ursprünglich 2001 für die PS2, Gamecube und Xbox, «Tony Hawk's Pro Skater 4» ein Jahr später für dieselben Plattformen. Die Klassiker werden von Grund auf neu entwickelt. Neben ikonischen Parks aus den Originalspielen gibt es auch komplett neue Levels – das erste Mal seit «Tony Hawk's Pro Skater 5» (2015). Im Trailer wird am Ende einer der Neuzugänge – ein verlassener Wasserpark – angeteasert:

Grafisch hat sich bei den ikonischen Levels aus den Originalspielen einiges getan, wie diese Screenshot-Vergleiche zeigen.

Das Original...

Quelle: Activision

... und die Neuauflage.

Quelle: Activision

Das Original...

Quelle: Activision

... und die Neuauflage.

Quelle: Activision

Das Original...

Quelle: Activision

... und die Neuauflage.

Quelle: Activision

Gameplay und Steuerung sind an den «Tony Hawk's Pro Skater 1 + 2»-Remakes angelehnt. Im Vergleich zu den Originalspielen gibt es zahlreiche neue Tricks. Auf Solo-Skater wartet ein Karrieremodus inklusive New Game+ sowie Highscore- und Speedrun-Modi. Spielst du lieber online, kannst du das mit bis zu sieben weiteren Skatern machen – plattformübergreifend. Auch der beliebte «Create-A-Park»-Modus ist zurück. Mit diesem baust du deinen eigenen Skatepark und teilst ihn online mit anderen Spielern.

Bestätigte Charaktere Aus den Originalspielen kehren zurück: Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg und Bob Burnquist. Neu dabei sind unter anderem: Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright und Yuto Horigome.

«Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4» erscheint am 11. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch und PC. Zum Start wird es auch im Game Pass erhältlich sein. Vorbesteller erhalten bereits im Juni Zugriff auf eine Demo und einen exklusiven Charakter. In der teureren Deluxe-Variante gibt es weitere exklusive Inhalte, wie zum Beispiel den Doom-Slayer.

Als Doom-Slayer skaten? Wieso nicht...

Quelle: Activision

Für absolute Hardcore-Fans gibt es auch eine Collector's Edition mit limitiertem Skateboard Deck:

Mit der Collector's Edition skatest du gleich selbst.

Quelle: Activision

So, jetzt haben wir die nummerierten Titel der Reihe durch. Ich hoffe, dass die Remakes zu «Tony Hawks Underground» – den meiner Meinung nach besten Games – nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Titelbild: Activision

