«The War of the Rohirrim»: Erster Trailer zum Lord-of-the-Rings-Anime

Vor dem Ringkrieg tobte ein anderer: die legendäre Schlacht um Helms Klamm. Diese bekommt nun ihren eigenen Film – und der erste Trailer verspricht epische Schlachten im Anime-Stil.

Speere werden zerschellen, Schilde zersplittern. Ein Schwerttag soll es werden, ruft König Théoden seinen Rohirrim zu: ein Bluttag, ehe die Sonne aufgeht. Dann, mit neuem Mut im Herzen, reiten die gefürchtetsten Pferdereiter Mittelerdes ihrem sicheren Tod entgegen – und zum Ende der Welt.

Der Ringkrieg. Diese Geschichte – und die Rolle der tapferen Reiter Rohans darin – kennen fast alle. Aber nicht, wie das Volk Rohans fast 200 Jahre zuvor bereits kurz vor seiner Vernichtung stand. Ein Anime-Film dazu ist seit drei Jahren in Entwicklung. Jetzt ist er endlich da, der erste Trailer:

Damals, 183 Jahre vor «The Lord of the Rings», war es Wulf, ein gerissener und skrupelloser Dunländer, der nach dem Tod seines Vaters rachsüchtig mit Feuer und Schwert über das Lande Rohans bis nach Edoras hereinbrach. Letztlich trieb er sogar den legendären König Helm Hammerhand – im Original von «Succession»-Star Brian Cox gesprochen – in die alte Festung Hornburg zurück. Abgeschnitten von jeglicher Hilfe von Aussen, leistete das Volk einen letzten, erbarmungslosen Widerstand.

Kinostart in den USA ist der 13. Dezember 2024. Bei uns soll er sogar einen Tag früher erscheinen.

Die Legende von Helms Klamm, wie Tolkien sie niederschrieb (Spoiler) Schwere Schneestürme fegen über die Hornburg, das ganze Land seit fast fünf Monaten mit einer schier undurchdringlichen Schneedecke bedeckend. Freund, aber auch Feind, die die Burg belagern, leiden schwerste Not. Sterben. Verhungern. Verenden. Aber die Hornburg hält. Eines Nachts, vor Hunger und Kälte beinahe in den Wahnsinn getrieben, verlässt Helm Hammerhand die Festung. Wie ein Schneetroll stampft er durch die Feinde. Metzelt sie nieder – mit blossen Händen. Am Morgen wird er tot, aber aufrecht auf dem Wall stehend, gefunden. Seine Knie sind ungebeugt. Die Belagerung ist vorüber. Die Festung bekommt ihren Namen: Helms Klamm.

Von Jackson zu Kamiyama: Mittelerde neu entdeckt

Die Legende von Helm Hammerhand ist in Tolkiens «Anhängen» zu den «Lord of the Rings»-Büchern nur grob abgesteckt. Entsprechend soll der Animationsfilm viele neue, unbekannte Details enthüllen. Etwa wie Héra, Helms Tochter, inmitten von Schnee und Stahl den Mut findet, ihr Volk gegen einen übermächtigen Feind zu führen.

Die junge Héra trifft auf einen Adler – Fans wissen, dass das was Grosses bedeuten muss.

Quelle: Warner Bros. Pictures

Inszeniert wird «The War of the Rohirrim» nicht von Peter Jackson, sondern vom Japaner Kenji Kamiyama, auch bekannt für Animes wie «The Ninth Jedi» aus «Star Wars: Visions» und «Ghost in the Shell». Kamiyama war vor seiner Regiekarriere als Animator bei Klassikern wie «Jin-Roh» oder «Akira» beteiligt. Jackson betreute die Produktion von «War of the Rohirrim» allerdings als ausführender Produzent.

Fürs Drehbuch zeichnen Jeffrey Addiss und Will Matthews verantwortlich. Das Duo hat zuletzt bei der gefeierten Netflix-Serie «The Dark Crystal: Age of Resistance» mitgearbeitet. Unterstützung erhalten sie von Philippa Boyens, anno dazumal Co-Autorin bei allen drei «Lord of the Rings»-Filmen und für den dritten Teil, «The Return of the King», gar oscarprämiert.