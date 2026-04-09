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Tech-telmechtel Folge 300: Jubiläum mit fiesen Aufgaben, Quiz und Gewinnspiel

Philipp Rüegg
9.4.2026

Für die 300. Folge quälen wir einander mit fiesen Aufgaben, raten uns durch ein Film-, Game- und Zitate-Quiz und verlosen tolle Preise.

300: So viele muskelbepackte Krieger benötigten die Spartaner im gleichnamigen Film, um den persischen König Xerxes zurückzuwerfen. So viele «Ähms» rutschen uns schätzungsweise pro Folge raus. Und so viele Tech-telmechtel-Episoden sind zusammen mit dieser Jubiläumsfolge über unseren Podcast-Feed gelaufen.

Wir starten die Folge mit sechs fiesen Aufgaben, die wir einander gestellt haben. Während sich einige mit nervigen Handygames herumschlagen mussten, liessen sich andere ihren Arbeitstag von einer KI dirigieren, während andere wiederum obszön klingende Geräusche produzieren mussten. Das Leid war nicht immer gerecht verteilt.

Anschliessend gibt es ein Quiz zu Filmen, Games und ikonischen Zitaten aus der Techbranche.

Zum Schluss verlosen wir unter allen Zuhörerinnen und Zuhörern tolle Preise. Also spitz die Ohren, es lohnt sich.

Themen

  • [00:01:40] 6 fiese Aufgaben
  • [00:53:16] Film-, Game- und Zitate-Quiz
  • [01:10:42] Gewinnspiel

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Philipp Rüegg
Senior Editor
Philipp.Rueegg@digitecgalaxus.ch

Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken. 

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