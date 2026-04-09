News & Trends 6 0

Tech-telmechtel Folge 300: Jubiläum mit fiesen Aufgaben, Quiz und Gewinnspiel

Für die 300. Folge quälen wir einander mit fiesen Aufgaben, raten uns durch ein Film-, Game- und Zitate-Quiz und verlosen tolle Preise.

300: So viele muskelbepackte Krieger benötigten die Spartaner im gleichnamigen Film, um den persischen König Xerxes zurückzuwerfen. So viele «Ähms» rutschen uns schätzungsweise pro Folge raus. Und so viele Tech-telmechtel-Episoden sind zusammen mit dieser Jubiläumsfolge über unseren Podcast-Feed gelaufen.

Wir starten die Folge mit sechs fiesen Aufgaben, die wir einander gestellt haben. Während sich einige mit nervigen Handygames herumschlagen mussten, liessen sich andere ihren Arbeitstag von einer KI dirigieren, während andere wiederum obszön klingende Geräusche produzieren mussten. Das Leid war nicht immer gerecht verteilt.

Anschliessend gibt es ein Quiz zu Filmen, Games und ikonischen Zitaten aus der Techbranche.

Zum Schluss verlosen wir unter allen Zuhörerinnen und Zuhörern tolle Preise. Also spitz die Ohren, es lohnt sich.

Themen [00:01:40] 6 fiese Aufgaben

[00:53:16] Film-, Game- und Zitate-Quiz

[01:10:42] Gewinnspiel

Wo findest du den Podcast? Digitec Podcasts mit all unseren Tech-Podcasts gibt es bei Spotify, Apple Podcast oder Pocketcasts

«Tech-telmechtel» als separater Podcast-Feed gibt es bei Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast.

Eine Übersicht über uns und unsere Folgen findest du hier.

Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine Neuigkeiten. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel







