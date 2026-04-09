Tech-telmechtel Folge 300: Jubiläum mit fiesen Aufgaben, Quiz und Gewinnspiel

News & Trends
Apple stellt AirPods Max 2 vor
von Florian Bodoky
Für die 300. Folge quälen wir einander mit fiesen Aufgaben, raten uns durch ein Film-, Game- und Zitate-Quiz und verlosen tolle Preise.
300: So viele muskelbepackte Krieger benötigten die Spartaner im gleichnamigen Film, um den persischen König Xerxes zurückzuwerfen. So viele «Ähms» rutschen uns schätzungsweise pro Folge raus. Und so viele Tech-telmechtel-Episoden sind zusammen mit dieser Jubiläumsfolge über unseren Podcast-Feed gelaufen.
Wir starten die Folge mit sechs fiesen Aufgaben, die wir einander gestellt haben. Während sich einige mit nervigen Handygames herumschlagen mussten, liessen sich andere ihren Arbeitstag von einer KI dirigieren, während andere wiederum obszön klingende Geräusche produzieren mussten. Das Leid war nicht immer gerecht verteilt.
Anschliessend gibt es ein Quiz zu Filmen, Games und ikonischen Zitaten aus der Techbranche.
Zum Schluss verlosen wir unter allen Zuhörerinnen und Zuhörern tolle Preise. Also spitz die Ohren, es lohnt sich.
Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine Neuigkeiten. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.
Als Kind durfte ich keine Konsolen haben. Erst mit dem 486er-Familien-PC eröffnete sich mir die magische Welt der Games. Entsprechend stark überkompensiere ich heute. Nur der Mangel an Zeit und Geld hält mich davon ab, jedes Spiel auszuprobieren, das es gibt und mein Regal mit seltenen Retro-Konsolen zu schmücken.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen