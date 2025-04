News & Trends 4

Tech-telmechtel Folge 247: Switch-2-Hands-on, Spiele und mehr

Wir haben die Switch 2 ausprobiert und sagen dir, was Sache ist. Ausserdem reden wir über den Nintendo-Livestream, der vollgepackt mit neuen Spielen war.

Endlich ist es so weit. Nintendo hat die Switch 2 ausführlich vorgestellt. Auf den kurzen Teaser-Trailer vor knapp drei Monaten folgte am Mittwoch ein einstündiger Livestream mit neuen Spielen, Hardware-Details, Chatfunktion und mehr. Nicht nur das, wir durften die neue Konsole bereits selber ausprobieren. Was Kollege Domi und ich in Paris alles erlebt und gezockt haben, erzählen wir in dieser Folge ausführlich.

