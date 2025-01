Tech-telmechtel Folge 236: Switch 2, kuriose CES-Gadgets, «Better Man», «Dynasty Warriors Origins»

Die Switch 2 wurde enthüllt und sogar ein erstes neues Game scheint bekannt. Ausserdem reden wir über die kuriosesten Gadgets der CES und wieso Robbie Williams im Kino den Affen mimt.

Lange mussten wir uns gedulden, nun ist sie endlich da: die Switch 2. Die Nachfolgerin der dritterfolgreichsten Konsole der Welt wirkt auf den ersten Blick unscheinbar und könnte dennoch zum besten Upgrade aus dem Hause Nintendo führen.

Grafikkarten und Monitore sind schön und gut, aber hast du schon mal von «Character Livehouse» gehört? Eine Art Hologramm-Freundin, die dich beim Gamen anfeuert und mit dir Party macht. An der Techmesse CES in Las Vegas gab es auch dieses Jahr wieder jede Menge kurioser Gadgets zu bestaunen.

Im Kino läuft ein neuer Film mit einem Affen in der Hauptrolle. Mit «Planet of the Apes» hat «Better Man» allerdings nichts zu tun. Die Verfilmung von Robbie Williams Lebenswerk geht nur einen etwas eigenwilligen Weg im Vergleich zu anderen Biopics – aber der Plan geht auf. Etwas durchmischter sind unsere Meinungen zur zweiten Staffel um die tödliche Gameshow «Squid Game». Einen gewissen K-Pop-Star feiern wir allerdings uneingeschränkt.

Viel gemordet wird auch in «Dynasty Warriors Origins» allerdings in deutlich epischerem Ausmass. Die gigantischen Massenschlachten machen verdammt viel Spass.

