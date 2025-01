Tech-telmechtel Folge 234: Unsere Prognosen für das Tech-Jahr 2025

Wer hatte 2024 die sauberste Kristallkugel und welche Ereignisse prognostizieren wir für 2025? Das erwartet dich im ersten Podcast des Jahres.

Es ist wieder so weit: Zeit, Bilanz zu ziehen. Vor einem Jahr haben wir wilde Prognosen gewagt, was im Tech-Jahr 2024 alles passieren könnte. Was davon eingetroffen ist und was nicht, schauen wir uns in dieser Folge an.

Und weil es so schön war, haben wir uns bereits wieder neue Prognosen für 2025 ausgedacht. Nintendo, Nvidia, Disney oder Spotify, niemand ist vor unseren Vorhersagen sicher.

Themen

[00:02:02] Auswertung der Prognosen für 2024

[00:21:20] Prognosen für 2025

Titelbild: Maxim Hopman/Unsplash