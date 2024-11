Tech-telmechtel Folge 227: Ubisoft-Klage, MKBHD-Werbepanne, «Gladiator 2», «Lego Horizon Adventures»

Darf Ubisoft Spiele einfach einstellen? Hat Youtuber-MKBHD wieder einen Bock geschossen? Braucht es «Gladiator 2»? Ist «Lego Horizon Adventures» nur ein Kinderspiel? Diese und weitere Fragen diskutieren wir in dieser Folge.

Ubisoft wird von Spielern verklagt, weil die Server zum Online-Game «The Crew» abgeschaltet wurden. Der Gerichtsfall könnte weitreichende Folgen haben. Am Warcraft 30th Anniversary Direct hat Blizzard das eigene Fantasy-Universum gefeiert. Vorgestellt wurden Remakes zu «Warcraft» 1 und 2, ein «Starcraft»-Kartenset für «Hearthstone» und neue Inhalte für «World of Warcraft». Für Letzteres gab es auch einen Teaser der nächsten Erweiterung und die liess Fans jubeln. Wenig zu feiern dürfte Marques Brownlee derzeit haben. Das neueste Video des Tech-YouTubers sorgt für Negativschlagzeilen. Nicht nur, weil es ein Werbevideo für DJI ist.

Auch keine Begeisterungsstürme löst «Gladiator 2» aus. Nicht zuletzt, weil der Film praktisch die gleiche Geschichte wie der erste Teil erzählt. Traurig und berührend ist dagegen «The Remarkable Life of Ibelin». Die Doku erzählt die Geschichte eines «World of Warcraft»-Spielers, der mit jungen Jahren an einer Muskelerkrankung gestorben ist. Das hat ihn nicht daran gehindert, durch die digitale Fantasy-Welt viele Menschen zu berühren.

Nach so einem emotionalen Brocken brauchen wir etwas Leichtes. Was passt da besser als «Lego Horizon Adventures»? Es kombiniert die Welt der Roboter-Dinos mit den Klemmbausteinen, zu einem simplen, aber spassigen Action-Game. Grafisch weniger spektakulär, dafür anspruchsvoller für die grauen Zellen, ist «The Rise of the Golden Idol». Dort klärst du anhand von verschiedenen Szenen mysteriöse Mordfälle auf.

Themen

Hier geht es zur Übersicht mit allen Tech-telmechtel-Folgen.

