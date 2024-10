Tech-telmechtel Folge 225: mini Mac Mini, Apple Intelligence, 20 Jahre «GTA San Andreas» und «WoW», «CoD: Black Ops 6»

Die Macs werden schneller, kleiner und sogar günstiger. Apple Intelligence erreicht die Schweiz. «GTA San Andreas» und «World of Warcraft» feiern ihr 20-jähriges Jubiläum und wir schwelgen in Nostalgie.

Apple hat neue, schnellere iMacs, schnuckelige kleine Mac Minis und günstigere MacBook Pros vorgestellt. Wir sind entzückt, kratzen aber an unseren Köpfen ob gewissen Design-Entscheidungen. Apples KI findet ihren Weg in die Schweiz, allerdings nur auf Englisch. Die klügste ist sie noch nicht, aber sie hat interessante Ansätze. Dann blicken wir zurück auf das Jahr 2004. Da erschienen mit «GTA San Andreas» und «World of Warcraft» gleich zwei monumentale Spiele, die die Welt und unsere Herzen im Sturm eroberten.

«Like a Dragon: Yakuza» ist eine neue Amazon-Prime-Serie, die sich um die kultige japanische Spielereihe dreht. Leider schafft sie es nicht, den besonderen Vibe der Vorlage einzufangen.

Gespalten sind auch die Meinungen zu «Dragon Age The Veilguard». Der vierte Teil der Rollenspiel-Reihe geht neue Wege. Hingegen könnte die Kampagne von «Call of Duty: Black Ops 6» die Game-Überraschung des Jahres sein. Die gehört zum besten, was die Serie je produziert hat.

Themen

