Tech-telmechtel Folge 223: Pokémon-Mega-Leak, Abos bei Haushaltsgeräten, «Metaphor Re Fantazio»

Wir reden über die brisantesten Details aus dem gigantischen Pokémon-Leak, erklären, warum es bald ein Abo für den Geschirrspüler braucht und weshalb wir nicht aufhören können, «Metaphor Re Fantazio» zu zocken.

Pokémon, die Sex mit Menschen haben, eine Liveaction-Serie zu «Detective Pikachu» und weitere gut gehütete Geheimnisse sind Game Freak abgeluchst worden. Es handelt sich um einen der grössten Leaks der Gaming-Geschichte. Die riesige Datenmenge lässt tief in die Karten der japanischen Spielefirma blicken, die zahlreiche «Pokémon»-Games entwickelt hat. Lieber nicht gesehen hätten wir die geplanten Abo-Modelle für Geschirrspüler. Nur, wer zusätzlich zahlt, bekommt alle Funktionen. Da spülen wir lieber von Hand.

Kein Weichspüler-Programm gibt es in «Hearts of Darkness». Die Dokumentation über die Dreharbeiten von «Apokalypse Now» sind mindestens so sehenswert wie der eigentliche Film.

Von noch epischerer Länge als Francis Ford Coppolas Kultfilm ist «Metaphor Re Fantazio». Das neueste Spiel der «Persona»-Macher dauert gut und gerne 100 Stunden. Domagoj ist schon nach 15 angefixt. Das sind wir auch von «Super Mario Party Jamboree». Das Partyspiel garantiert heitere Spieleabende mit Freunden, die dann zu verhassten Feinden werden. Um die angestaute Wut abzulassen, eignet sich «Dragon Ball Sparking Zero». Das Beat’em-up bietet die vielleicht imposantesten Kämpfe, die es je in einem Fighting-Game gab.

Themen

Hier geht es zur Übersicht mit allen Tech-telmechtel-Folgen.

Wo findest du den Podcast?

«Tech-telmechtel» gibt es als separaten Podcast-Feed. Wenn du ihn zusammen mit unseren anderen Podcasts hören willst, kannst du den «Digitec Podcasts»-Feed abonnieren. «Tech-telmechtel» findest du über eine beliebige Podcast-App wie Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast. Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine neue Episode. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.