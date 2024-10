Tech-telmechtel Folge 222: Play Store wird aufgebrochen, Nintendo-Wecker, «Beckham», «Silent Hill 2»

Google muss den Play Store für alternative App Stores öffnen. Nintendo hat einen Gaming-Wecker vorgestellt. Die Doku «Beckham» begeistert sogar Fussball-Snobs und «Silent Hill 2» ist das perfekte Remake – für die meisten.

Auf Google kommen grosse Änderungen zu. Epic hat vor Gericht erwirkt, dass der Play Store künftig auch alternative Stores aufnehmen muss. Die Auswirkungen für Google und Android-Userinnen und User könnten immens sein. Noch weitreichender wäre die Aufspaltung von Google – die in den USA aktuell diskutiert wird. Bereits wieder Schluss ist mit «Kaos». Die Netflix-Serie wird nach nur einer Staffel eingestampft. Ganz neu ist Alarmo. Der überraschend vorgestellte Wecker aus dem Hause Nintendo bringt «Super Mario»-Geräusche ins Schlafzimmer und beweist: Nintendo kann immer noch schräg.

«Obi-Wan Kenobi» hat als Serie nur mässig funktioniert. Das hat sich auch ein ambitionierter Filmemacher gedacht und daraus einen zweieinhalbstündigen Film zusammengeschnitten. Doppelt so lange dauert die vierteilige Doku «Beckham» über die Fussballlegende David Beckham. Die begeistert sogar, wenn du dich weder für Fussball noch die Spice Girls interessierst.

Für Horror-Fans haben wir diese Woche gleich zwei Tipps. Der erste heisst «Silent Hill 2» und ist das Remake des gleichnamigen PS2-Spiels. Die einen lieben es, die anderen kommen sich ein bisschen vor, wie ein Kartograf. In «Five Nights at Freddy’s: Into the Pit» wiederum versuchst du deinen Vater aus den Klauen mordlustiger Killerroboter zu befreien.

Themen

Hier geht es zur Übersicht mit allen Tech-telmechtel-Folgen.

Wo findest du den Podcast?

«Tech-telmechtel» gibt es als separaten Podcast-Feed. Wenn du ihn zusammen mit unseren anderen Podcasts hören willst, kannst du den «Digitec Podcasts»-Feed abonnieren. «Tech-telmechtel» findest du über eine beliebige Podcast-App wie Spotify, Pocketcasts oder Apple Podcast. Zusätzlich kannst du unten auf «Autor folgen» klicken, dann verpasst du keine neue Episode. Auf Discord sind wir ebenfalls zu erreichen. Unter folgendem Link findest du unsere Podcast-Ausrüstung.