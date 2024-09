Tech-telmechtel Folge 217: «Concord»-Drama, X-Sperrung, «Rings of Power», «Astro Bot»

«Concord» dürfte der grösste Flop in der Geschichte der Playstation sein. Wie kann ein Game derart scheitern? Ausserdem im Podcast: Warum verbietet Brasilien X? Wie schlägt sich die zweite Staffel von «Rings of Power» und ist «Astro Bot» wirklich ein perfektes Spiel?

«Concord» ist, beziehungsweise war, ein Multiplayer-Shooter für Playstation und PC. War, weil Sony nach knapp zwei Wochen den Stecker gezogen hat. Acht Jahre Entwicklung und schätzungsweise 100 Millionen Dollar Produktionskosten werden auf einen Schlag zunichte gemacht. Wie konnte es dazu kommen? Ebenfalls dicht gemacht wurde X, und zwar in Brasilien. Ein Bundesrichter hat eine Sperrung der Social-Media-Plattform verhängt.

Voll im Gange ist «Rings of Power». Die zweite Staffel des «Lord of the Rings»-Prequels ist angelaufen. Die Serie hat einige Schwächen, wir finden sie aber trotzdem sehenswert.

Absolut begeistert sind wir von «Astro Bot». Der PS5-exklusive Plattformer braucht sich selbst hinter «Super Mario» nicht zu verstecken. Laune machen auch die Liefertouren in «Star Trucker». Dort tuckern wir in unserem Weltraum-Lastwagen durch Sternensysteme mit Retro-Vibe.

