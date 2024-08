Tech-telmechtel Folge 214: Google-Pixel-Event, Disney-Roadmap, «Alien: Romulus», «SteamWorld Heist 2»

Google liefert mit einem Berg neuer Pixel-Geräte überzeugende Argumente für Hardware-Upgrades. Disney präsentiert die Zukunft für Star Wars, Marvel und Co. «Alien: Romulus» lehrt uns das Fürchten und «SteamWorld Heist 2» zeigt, wie man effizient Dieselroboter bekämpft.

Früher als sonst hat Google am Pixel-Event neue Hardware enthüllt. Auch wenn das meiste davon bereits geleaked wurde, sind wir vorsichtig optimistisch ab den neuen Geräten. Sowohl bei Falt-Phone, Kopfhörer oder den smarten Uhren scheint das Unternehmen an den richtigen Orten nachgebessert zu haben. Disney wiederum zeigte an der alljährlichen Fan-Expo D23 neue Trailer und kündigte kommende Projekte aus dem Disney-, Marvel- und Star-Wars-Universum an. Besonders gespannt sind wir auf «Skeleton Crew» und «Tron: Ares» – nicht zuletzt wegen einer gewissen Band, die den Soundtrack produziert.

Geschaut haben wir «Alien: Romulus». Der neuste Film um die unheimlichen Xenomorphs ist eine Hommage an den ersten Teil. Ganz an die Genialität des Klassikers kommt er nicht heran, sehenswert ist er aber allemal.

Spielenswert wiederum ist «SteamWorld Heist 2». Der mittlerweile siebte Teil im Universum der Dampfroboter setzt auf rundenbasierte Taktik-Kämpfe und U-Boot-Action.

