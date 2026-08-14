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Star Wars trifft erstmals auf das Marvel-Universum

Mit «Star Wars/Marvel: Hope Assembles» bringt Kevin Smith Luke Skywalker, Darth Vader und weitere «Star Wars»-Figuren mit Marvel-Charakteren zusammen. Die fünfteilige Comic-Reihe startet im Januar 2027.

Prinzessin Leia, Han Solo und Chewbacca verschlägt es im Crossover-Event «Star Wars/Marvel: Hope Assembles» nach Earth-616, die Hauptwelt der Marvel-Comics. Dort treffen sie unter anderem auf Captain America, Black Widow und Hulk.

Die Geschichte knüpft an «Star Wars: A New Hope» an. Ein Zauber verändert die Realität und lässt die Marvel-Helden die Ereignisse des Films auf der Erde miterleben.

Prinzessin Leia und R2-D2 teilen sich das Artwork unter anderem mit Black Widow und Black Panther.

Quelle: Lucasfilm Publishing / Marvel Comics

Auch die Bösewichte beider Universen treffen aufeinander. Doctor Doom verbündet sich mit Darth Vader und dem Galaktischen Imperium. Erste Bilder zeigen außerdem Thanos und Ultron. Auf weiteren Motiven sind unter anderem Wolverine, Professor X, Black Panther, Deadpool, Daredevil und die Guardians of the Galaxy zu sehen.

Kevin Smith schreibt die fünfteilige Comic-Reihe

Für die Geschichte ist Kevin Smith verantwortlich. Der Regisseur von «Clerks» arbeitet seit Jahrzehnten auch als Comic-Autor und schrieb unter anderem Geschichten für «Daredevil», «Batman» und «Green Arrow». Die Zeichnungen für «Hope Assembles» übernimmt David Marquez, der bereits an Reihen wie «Uncanny X-Men» und «Ultimate Comics: Spider-Man» beteiligt war.

Doctor Doom verbündet sich in «Hope Assembles» mit Darth Vader und dem Galaktischen Imperium.

Quelle: Lucasfilm Publishing / Marvel Comics

Die Idee eines solchen Crossovers beschäftigt Smith schon seit seiner Jugend. Anfang der 1980er-Jahre las er Marvels damalige «Star Wars»-Comics und wünschte sich nach eigenen Angaben Auftritte von Figuren wie Spider-Man oder Doctor Doom. Laut dem scheidenden Marvel-Chefredakteur C.B. Cebulski denkt auch der Verlag seit der Rückkehr der «Star Wars»-Comic-Lizenz vor mehr als zehn Jahren über ein solches Crossover nach.

Start zum 50. Geburtstag von «Star Wars»

Marvel und «Star Wars» verbindet ohnehin eine lange Comic-Geschichte. Marvel veröffentlichte bereits im April 1977 den ersten eigenen «Star Wars»-Comic, wenige Wochen vor dem Kinostart von «A New Hope». Genau 50 Jahre später soll «Hope Assembles» die Verbindung zwischen beiden Marken aufgreifen.

Die erste Ausgabe von «Star Wars/Marvel: Hope Assembles» erscheint im Januar 2027. Danach folgt monatlich ein weiteres Heft. Die fünfte und letzte Ausgabe ist für Mai 2027 geplant.

Titelbild: Lucasfilm Publishing / Marvel Comics

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