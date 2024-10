«Squid Game»: David Fincher plant US-Spin-off für Netflix

David Fincher, bekannt für düstere Meisterwerke wie «Seven» und «Zodiac», wagt sich an «Squid Game»: Der Star-Regisseur plant ein englischsprachiges Spin-off der Netflix-Hitserie.

Während Fans noch auf Staffel 2 von «Squid Game» warten, scheint sich das Universum der erfolgreichen Netflix-Serie bereits weiter auszubreiten. Niemand Geringeres als der «Seven»- und «The Social Network»-Regisseur David Fincher soll derzeit an einer englischsprachigen Interpretation arbeiten, die zwar im selben Universum wie das südkoreanische Original angesiedelt ist, aber kein Remake und auch keine direkte Fortsetzung sein soll.

Was genau sich Fincher vorgenommen hat, bleibt bislang vage. Sicher scheint nur, dass die Serie sein nächstes grosses Projekt für 2025 sein wird. Das berichtet das äusserst zuverlässige Branchenmagazin Deadline.

Nach «House of Cards»: Fincher und Netflix mit neuem Serien-Hit?

Damit wäre es die erste englischsprachige, fiktionale Erweiterung des «Squid Game»-Universums. Netflix hat zwar schon mit der Reality-TV-Game-Show «Squid Game: The Challenge» und Plänen für eine Videospiel-Adaption versucht, die Popularität der Serie zu nutzen, um ein noch grösseres Publikum zu erreichen. Doch Finchers Serie könnte das erste «echte» Spin-Off sein, das wirklich tiefer in die düstere Geschichte der sozialen Kluft eintaucht, die die Originalserie von blosser Gewaltverherrlichung unterscheidet.

Das passt zu David Fincher: «Squid Game» verwebt sozialkritische Elemente mit spannungsgeladenen Spielen, und genau solche dunklen Facetten kennt man von Fincher, der schon mit Thrillern wie «The Game», «Zodiac», «Gone Girl» oder «Mindhunter» seine Affinität zu psychologischen Abgründen gezeigt hat.

Dass Fincher und Netflix schon lange ein starkes Team bilden, dürfte bekannt sein: Tatsächlich war er als Regisseur der ersten beiden Folgen und ausführender Produzent der restlichen Folgen von «House of Cards» massgeblich am rasanten Aufstieg von Netflix Anfang der 2010er Jahre beteiligt. Dazu kommen weitere Netflix-Serien wie «Mindhunter» oder «Love, Death & Robots», bei denen er als Regisseur und Produzent mitgewirkt hat. Man könnte also sagen: Wenn Fincher und Netflix sich zusammentun, darf sich das Publikum freuen.

Obwohl Netflix bislang kein offizielles Statement abgegeben hat, will Deadline erfahren haben, dass die Geschichte auf die USA ausgelegt sein wird und vom britischen Drehbuchautor Dennis Kelly geschrieben wird. Bekannt wurde Kelly vor allem für die Serie «Utopia» – und wenn «Squid Game» in seiner Interpretation auf den amerikanischen Kontext trifft, könnte das die Gesellschaftskritik der ursprünglichen Serie in eine neue, westliche Dimension katapultieren.