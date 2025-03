News & Trends 3 0

Sony startet Beta-Programm für PS5-Spieletests und macht das Testen einfacher

Ab sofort reicht eine einmalige Anmeldung an Sonys neuem Beta-Programm, um automatisch Einladungen für verfügbare Beta-Tests zu bekommen. Neben PS5-Spielen geht es auch um neue Funktionen und Benutzeroberflächen in der Playstation-App.

Viele Spiele und Funktionen werden vor dem Release oder großen Updates zunächst für Beta-Tests durch die Community ausgeschrieben. Dadurch erhalten die Entwicklerstudios wertvolles Feedback, das dabei hilft, Fehler rechtzeitig auszubügeln oder Features anzupassen. Das ist auch bei Playstation-Games und Software-Features der Playstation 5 der Fall. Sony hat jetzt mit dem Beta-Programm einen Service gestartet, mit dem du einfach an Beta-Tests teilnehmen kannst.

Du musst dich nun lediglich einmal kostenlos für das Programm anmelden und erhältst dann per E-Mail Einladungen zu Tests, an denen du teilnehmen kannst. Bisher musstest du dich für jeden einzelnen Test einzeln registrieren.

Das Beta-Programm empfiehlt sich, wenn du gerne einen frühen Blick auf neue Spiele und Funktionen erhaschen möchtest und bereit bist, den Entwicklerinnen Feedback zu geben. Laut Sony geht es nicht nur um Betas für PS5- und PC-Spiele, sondern auch um neue Funktionen von PS5, Playstation-App und auf playstation.com. Du könntest beispielsweise nach deiner Bewertung zum Design und der Nutzerfreundlichkeit auf der Website oder der App gefragt werden.

Einschränkungen des Beta-Programms

Sony gibt in der Ankündigung an, dass eine Teilnahme am Programm nicht automatisch auch eine Einladung zu allen Tests bedeutet. Das Unternehmen lädt nur so viele Interessenten ein, wie für den jeweiligen Test benötigt werden. Wie diese ausgewählt werden, lässt Sony offen.

Wenn du eine Einladung für ein neues Spiel erhältst, bedeutet das zudem nicht, dass du damit einen permanenten Zugang zum Game hast. Du kannst es lediglich während des Beta-Zeitraums ausprobieren. Das heißt: Wenn das Spiel erscheint, musst du es trotzdem kaufen.

Die Beta-Tests unterliegen außerdem der Geheimhaltung. Screenshots, Videos und deine Eindrücke musst du also für dich behalten. Voraussetzungen für die Teilnahme Das Beta-Programm ist weltweit in zahlreichen Ländern verfügbar, darunter in allen mitteleuropäischen Ländern. Dein Wohnsitz muss sich in einem dieser Länder befinden. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein und ein gemäß den Nutzerbedingungen geführtes PSN-Konto besitzen. Und natürlich musst du den Teilnahmebedingungen und der Geheimhaltungsvereinbarung zustimmen.

