Sony erwirbt Aktienmehrheit des japanischen Game-, Anime- und Manga-Konzerns Kadokawa

Die Frage, ob Sony Kadokawa aufkauft, ist vorerst beantwortet. Stattdessen entsteht nun eine engere Zusammenarbeit der beiden Unternehmen. Sony erwirbt die Mehrheit der n Aktienanteile des japanischen Medienkonzerns.

Die letzten Wochen war im Gespräch, ob Sony das Unternehmen Kadokawa ganz übernimmt. Zum Kadokawa Konzern gehört unter anderem das japanische Entwicklerstudio Fromsoftware, das für Blockbuster-Games wie «Elden Ring», «Dark Souls» und «Bloodborne» bekannt ist. Abseits des Gaming-Geschäfts gehören auch zahlreiche Unternehmen im Bereich Manga, Anime, TV-Produktion und Filmproduktion zum japanischen Konzern.

Über die Übernahmepläne hat Kollege Domagoj bereits berichtet:

Zu einer kompletten Übernahme kommt es vorerst nicht. Die beiden japanischen Unternehmen zielen dennoch auf eine «engere Zusammenarbeit» ab. Dies hat Sony am heutigen Donnerstag selbst bekanntgegeben. Sony und Kadokawa haben eine «strategische Kapital- und Geschäftsallianzvereinbarung» unterzeichnet, schreibt Sony in der Pressemitteilung. Das Unternehmen erwirbt über 12000 neue Kadokawa-Aktien für umgerechnet rund 344 Millionen USD und wird damit zum grössten Aktionär des Unternehmens. Seit 2021 besitzt Sony bereits einen Anteil von 14 Prozent an Fromsoftware-Aktien.

Sony besitzt nun den Grossteil aller Aktien des Kadokawa-Konzerns.

Die Partnerschaft soll eine intensivere Zusammenarbeit fördern und beide Unternehmen stärken. Sony plant hierzu auch das geistige Eigentum von Kadokawa zu nutzen. Das gilt unter anderem für Games wie «Elden Ring» und «Dark Souls», Animes wie Your Name aber auch für zahlreiche Mangas und Live-Action-Verfilmungen. Die Produktionen sollen zusammen mit Sony ausgeweitet und vertrieben werden. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass Games wie «Elden Ring» in Zukunft exklusiv für Sony-Plattformen erscheinen werden.

Es wird erwartet, dass diese Allianz nicht nur unsere Fähigkeiten zur Schaffung von geistigem Eigentum weiter stärkt, sondern auch unsere IP-Medien-Mix-Optionen mit Sonys Unterstützung für die globale Expansion erweitert, so dass wir unser geistiges Eigentum mehr Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich machen können. Takeshi Natsuno, CEO Kadokawa

Takeshi Natsuno schreibt weiter, dass das Unternehmen sein Bestes geben wird, um sicherzustellen, dass aus der Partnerschaft mit Sony «grossartige Ergebnisse» herausgehen. Auch Sony zeigt sich erfreut über die Zusammenarbeit und blickt auf eine gemeinsame Zukunft, in der die beiden Unternehmen in enger Zusammenarbeit Comics, Filme und Games auf den Markt bringen.