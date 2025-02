News & Trends 13 3

Sony bringt neues Telezoom für Wildlife-Fotografie

Mit dem FE 400-800mm F6.3-8 G OSS stellt Sony ein Objektiv vor, mit dem du auch kleine Objekte nah ran holst. Und am anderen Ende des Brennweitenspektrums gibt es ein neues Weitwinkel.

Sony hat zwei neue Objektive präsentiert: Das FE 400-800mm F6.3-8 G OSS ist vor allem für Wildlife- und Vogelfotografie gedacht. Das FE 16mm F1.8 G ergänzt Sonys Linie aus kompakten und trotzdem lichtstarken Festbrennweiten.

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS: Reichweite satt

Das neue Supertele-Zoom eignet sich für alle, denen Sonys 200-600mm noch zu kurz ist. 800 Millimeter sind zum Beispiel interessant, wenn du kleine Vögel ablichten willst. Das FE 400-800mm F6.3-8 G OSS ist in gewisser Weise Sonys Antwort auf das Canon RF 200-800mm F6.3-9 IS USM.

Im Vergleich zum Konkurrenzmodell ist Sonys grosses Geschütz lichtstärker (f/8 vs. f/9), aber schwerer (2475 g vs. 2050 g) und im Transportzustand grösser (346 mm vs. 314 mm). Ausserdem beginnt der Brennweitenbereich erst bei 400 mm statt bei 200 mm. Ob es dafür eine bessere Abbildungsleistung bietet, werden erst direkte Vergleichstests zeigen. Sonys MTF-Charts sehen vielversprechend aus.

Das neue Supertele hat einen Filterdurchmesser von 105 mm.

Quelle: Sony

Flare, Ghosting und Farbsäume sollen gut unter Kontrolle sein. Sony verspricht zudem ein harmonisches Bokeh und ein minimales Focus Breathing. Ein Vorteil des FE 400-800mm F6.3-8 G OSS sind der interne Fokus und Zoom – die physische Grösse des Objektivs bleibt also immer gleich.

Lineare Präzisionsmotoren der neuesten Generation sorgen gemäss Sony für blitzschnellen Autofokus. Die minimale Fokusdistanz beträgt 1,7 Meter am kurzen und 3,5 Meter am langen Ende. Per Switch lässt sie sich auf 8 Meter begrenzen. Das Objektiv ist kompatibel mit Sonys Telekonvertern.

Das 400-800mm eignet sich besonders für kleine Tiere oder weite Distanzen.

Quelle: Sony / Ananda Joinet

Das Sony FE 400-800mm F6.3-8 G OSS ist ab Mitte März verfügbar und kostet zum Marktstart 2789 Franken oder 2999 Euro.

FE 16mm F1.8 G: handliches Weitwinkel

Das Sony FE 16mm F1.8 G ergänzt das unter Vloggern beliebte FE 20mm F1.8 G. Die neue kleine Mittelklasse-Festbrennweite ist weitwinkliger, 75 Millimeter kurz und wiegt nur 304 Gramm. Sie ist dank ihrer hohen Lichtstärke auch interessant für Astrofotografie.

Das neue 16mm passt gut an eine kompakte Kamera wie die Alpha 7C R

Quelle: Sony

Den Fokus übernehmen zwei lineare XD-Motoren, die Abbildungsleistung bewegt sich gemäss Herstellerangaben auf höchstem Niveau. Auch das FE 16mm F1.8 G hat elf Blendenlamellen für ein schönes Bokeh und eliminiert Focus Breathing fast vollständig. An das Objektiv passen normale Filter mit 67-mm-Gewinde.

Das Sony FE 16mm F1.8 G ist ab Anfang April verfügbar und kostet zum Marktstart 849 Franken oder 999 Euro.

Titelbild: Sony / Sasan Amir

