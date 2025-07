News & Trends 10 2

«Solo Leveling»: Netflix plant Live-Action-Serie mit Byeon Woo-seok in der Hauptrolle

Der Stoff klingt wie gemacht für große Bilder: Dungeons, Bossfights und ein Held, der Level um Level aufsteigt. Mit «Solo Leveling» adaptiert Netflix einen der bekanntesten Webtoons und erfolgreichsten Animes der letzten Jahre in eine Live-Action-Serie.

Netflix setzt nach «One Piece» und «All of Us Are Dead» weiter auf Adaptionen beliebter Animes und Webtoons. Der Streaming-Riese hat offiziell eine Live-Action-Adaption des Erfolgshits «Solo Leveling» in Auftrag gegeben. Der südkoreanische Schauspieler Byeon Woo-seok übernimmt dabei die Hauptrolle des Sung Jin-Woo.

Die Ankündigung sorgt in Fankreisen für Aufsehen. Byeon Woo-seok, bekannt aus Serien wie «20th Century Girl» oder «Lovely Runner», gilt als charismatischer Star mit wachsender internationaler Bekanntheit. Netflix bestätigt die Besetzung, macht aber noch keine Angaben zum Startdatum, zur Episodenanzahl oder anderen Darstellern.

Der südkoreanische Schauspieler Byeon Woo-seo schlüpft in die Hauptrolle des Jägers Sung Jin-Woo.

Quelle: Netflix

Die Regie übernehmen Lee Hae‑jun und Kim Byung‑seo (bekannt für Filme wie «Ashfall», «Cold Eyes», «Castaway on the Moon»). Die Serie entsteht in Zusammenarbeit mit Kakao Entertainment (Original‑Webtoon) und Sanai Pictures. Letzteres ist eine südkoreanische Filmproduktionsfirma, dessen Filme und Serien sich oft an ein männliches Publikum richten und die vor allem für actionbetonte Produktionen bekannt sind.

Vom Webtoon-Phänomen zum Anime-Hit

Dass Netflix auf eine Live-Action-Serie setzt, überrascht kaum. «Solo Leveling» gehört zu den größten Webtoon-Erfolgen der vergangenen Jahre. Die Vorlage stammt von Autor Chugong und Illustrator Jang Sung-Rak (bekannt unter dem Künstlernamen Dubu). Ursprünglich erschien die Geschichte ab 2016 als Web-Novel, bevor sie als Webtoon auf Plattformen wie KakaoPage erst in Korea und später auch international durchstartete.

Die Handlung dreht sich um Sung Jin-Woo, einen schwächlichen Jäger in einer Welt, in der Portale zu Monster-Dungeons plötzlich Realität geworden sind. Nach einem beinahe tödlichen Dungeon-Run erhält Jin-Woo eine mysteriöse Fähigkeit: Er kann sein Level steigern wie ein Charakter in einem Rollenspiel. Aus dem «schwächsten Jäger der Welt» wird so Schritt für Schritt der mächtigste Kämpfer überhaupt.

Jin-Woo wird im Anime vom schwächsten Jäger zum mächtigsten Kämpfer.

Quelle: A-1 Pictures

Anime steigert den Hype nochmals

Die Beliebtheit explodiert nochmals, als Anfang 2024 die Anime-Adaption startet. Die Serie, produziert vom renommierten Studio A-1 Pictures, punktet mit rasanten Kämpfen, moderner Animationstechnik und einem wuchtigen Soundtrack. Du bekommst als Zuschauer genau das, was den Reiz der Vorlage ausmacht: ein schneller Aufstieg vom Underdog zum Überhelden, viele visuelle Effekte und ein Protagonist, der seine Gegner zunehmend mit stoischer Coolness vernichtet.

Auch für Neulinge ist die Geschichte zugänglich, weil sie einfache RPG-Mechaniken in eine düstere Fantasy-Welt übersetzt. Zahlenwerte, Skills und Monster-Designs erinnern an populäre Games wie «Dark Souls», «Diablo», «Elden Ring» oder «Skyrim».

Hohes Risiko bei Live-Action-Umsetzungen

Netflix wagt mit der Live-Action-Serie jedoch ein heißes Eisen. Fans wissen: Die Liste misslungener Anime-Realverfilmungen ist lang. Titel wie «Cowboy Bebop» oder «Death Note» scheiterten oft daran, die Essenz der Vorlage in ein realistisches Setting zu übertragen. Gerade die bildgewaltigen Kämpfe und die RPG-Elemente könnten in einer Live-Action-Version technisch und erzählerisch herausfordernd werden.

Trotzdem bleibt die Spannung groß. Byeon Woo-seok bringt Charisma und schauspielerische Bandbreite mit, die Jin-Woos Wandlung vom Verlierer zum Übermenschen glaubwürdig darstellen könnte. Ob das am Ende reicht, um Fans und Kritiker zu überzeugen, wird sich zeigen.

Titelbild: Crunchyroll

