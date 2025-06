News & Trends 33 9

Schweizer Handy-Hersteller Punkt produziert neu in Europa

Punkt aus Lugano lässt das nächste Mobiltelefon bei Gigaset in Deutschland produzieren. Damit sollen Kontrolle und Transparenz erhöht werden.

Der Schweizer Elektronikhersteller Punkt sieht sich als Alternative zu den grossen Tech-Marken aus den USA und China. Datenschutz und sichere Software stehen im Vordergrund – wie du auch im Test des aktuellen Topmodells Punkt MC02 von Kollege Jan nachlesen kannst.

Eine Schwäche des Konzepts ist bisher, dass die Geräte weiterhin in Asien gefertigt werden. So sind bei der Hardware nicht dieselbe Kontrolle und Transparenz möglich wie bei der Software.

Das ändert sich nun: Punkt aus Lugano hat mit dem deutschen Technikspezialisten Gigaset eine Produktionsvereinbarung abgeschlossen. Das nächste Mobilfunkgerät von Punkt wird in Bocholt gefertigt – einer Stadt im Nordwesten Nordrhein-Westfalens an der Grenze zu den Niederlanden. Voraussichtlich im vierten Quartal 2025 wird das Handy «Made in Europe» ausgeliefert. Mehr Details dazu sind jedoch noch nicht bekannt.

Wie weit geht die Transparenz?

Gigaset stellt seit 2018 mit 500 Mitarbeitenden neben kabellosen Telefonen auch Smartphones in Deutschland her. Die Produktionslinie ist hochautomatisiert und zeichnet sich laut Hersteller durch eine aussergewöhnlich niedrige Retourenquote aus, die 90 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegen soll. Alle Geräte werden mit Grünstrom produziert.

Punkt will mit der Produktion in Deutschland Datenschutz, Compliance und Transparenz verbessern. Damit sollen nicht nur Privatkundinnen und -kunden, sondern auch Geschäftskundinnen und -kunden von den Geräten überzeugt werden. Die Kombination von Softwarelösungen und Hardwarefertigung in Europa könnte tatsächlich je länger, je mehr überzeugen.

Wie stark das Credo der Offenheit und Transparenz auch bei der Lieferkette – von Zulieferbetrieben aus Asien bis hin zu den verwendeten Rohstoffen – gilt, ist bisher allerdings noch unklar.

Titelbild: Jan Johannsen

