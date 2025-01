Schon bald könnten deine smarten Leuchten auch Bewegungen erkennen

Es gibt Hinweise darauf, dass du Zigbee-Lampen in den nächsten Monaten als Bewegungssensoren einsetzen kannst. Ein Firmware-Update könnte die Funktionalität bald liefern.

Bewegungssensoren erfreuen sich unter Smarthome-Nutzerinnen und -Nutzern großer Beliebtheit. Im Dunkeln nicht nach dem Flurlichtschalter tasten und das Kellerlicht nicht händisch ausschalten zu müssen – das ist einfach komfortabel. Allerdings ist dafür in der Regel zusätzliche Hardware erforderlich, die Bewegungen zum Beispiel mittels Infrarot erkennt.

Das könnte sich in nicht allzu ferner Zeit aber ändern: Es verdichten sich Hinweise darauf, dass eine Technologie bald netzbetriebene Zigbee-Geräte zu optionalen Bewegungssensoren machen könnte.

Was ist Zigbee? Wenn du in deiner Wohnung smarte Beleuchtung nutzt, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Lampen via Zigbee gesteuert werden. Zigbee ist ein Protokoll, das viele Internet-of-Things-Geräte zur Kommunikation nutzen. Auch Philips Hue, einer der bekanntesten Anbieter, verwendet Zigbee.

Der Trick: Signalschwankungen bei der Funkübertragung

Genau das hat die Connectivity Standards Alliance (CSA), die hinter dem Zigbee-Protokoll steht, vor wenigen Tagen mit einer Funktion namens Ambient Sensing angekündigt. Damit sollen sich auch bereits vorhandene, netzbetriebene Zigbee-Geräte als Bewegungssensoren nutzen lassen und dadurch neue Smarthome-Möglichkeiten eröffnen – und das ausschließlich lokal ohne Cloud-Kommunikation.

Durch die Platzierung von mindestens drei Zigbee-Geräten in einem gewissen Abstand zueinander wird eine Erkennungszone definiert. Die Geräte sollen darin befindliche Menschen erkennen. Wie Ambient Sensing genau funktionieren soll, erklärt das Video nicht. Es deutet aber darauf hin, dass es um Wireless Network Sensing (WNS) geht.

WNS dient eigentlich zu Netzwerkdiagnosezwecken. Die Technik nutzt die Kommunikation der verbundenen Geräte dazu, Störungen in der Funksignalstärke zu überwachen. Auch durch die Bewegung eines Menschen im überwachten Bereich entstehen Schwankungen. Das System kann so darauf schließen, dass sich jemand in der Erkennungszone befindet.

Eine WNS-Technologie befindet sich in der finalen Entwicklungsphase

Hier kommt das Unternehmen Ivani ins Spiel. Es ist Mitglied der CSA und entwickelt bereits seit 2016 eine Technologie namens Sensify, die nach eigenen Angaben «die zuverlässigste WNS-Lösung der Welt» sein soll und zudem die einzige, die mit Zigbee arbeitet. Sensify soll ähnlich zuverlässig sein wie passive Infrarot-Bewegungssensoren (PIR).

Durch mehrere Zigbee-Geräte lassen sich Erkennungszonen definieren.

Quelle: Ivani

Das Magazin «The Verge» zitiert Justin McKinney, einen der Gründer von Ivani: Die grundlegende Firmware sei bereits auf Millionen von Geräten verfügbar. Er gibt an, dass Ivani mit einigen großen Herstellern zusammenarbeite, die Sensify bald einsetzen werden. Sobald die Hersteller die Funktion in ihre Systeme implementiert hätten, könnte sie via Firmware-Update bereits in den nächsten Monaten ausgerollt werden.

«The Verge» spekuliert, dass die kürzliche Ankündigung von Ambient Sensing durch die CSA und Sensify in Zusammenhang stehen – und er bezieht auch Philips Hue direkt mit ein. Hueblog berichtete bereits vor mehr als einem Jahr, dass Hue an einer solchen Funktion arbeite.