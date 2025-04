News & Trends 2

Samsungs KI-Heimroboter Ballie wird ab Sommer verkauft

Nach Jahren der Entwicklung wird Ballie endlich marktreif. Samsung wird den kleinen, runden KI-Heimroboter ab Sommer in den USA und Südkorea verkaufen. Mit dabei ist auch Googles Gemini AI.

Einen ersten Prototyp seines KI-Heimroboters hat Samsung bereits an der CES 2020 vorgestellt. Fünf Jahre später wird aus dem Konzept endlich ein marktreifes Produkt: Der an BB-8 aus Star Wars erinnernde kleine Ballie soll ab Sommer in den USA und Südkorea verkauft werden. Zu welchem Preis ist noch nicht bekannt.

Wie das Unternehmen weiter verkündet, ist es eine Partnerschaft mit Google Cloud eingegangen, um dessen Gemini AI zu integrieren. Sie soll die Heimassistenzfunktionen des Roboters deutlich verbessern.

Samsung hat Googles Künstliche Intelligenz Gemini in Ballie integriert.

Quelle: Samsung

Was Ballie alles kann

Ballie ist ein intelligenter Haushaltshelfer, der sich um viele Aufgaben kümmert. Morgens kann er dich sanft wecken, indem er Licht und Musik anpasst. Er organisiert deine Termine und erinnert dich an wichtige Ereignisse. Sobald du nach Hause kommst, sorgt er für eine angenehme Atmosphäre, indem er beispielsweise die Raumtemperatur reguliert und dich über aktuelle Nachrichten informiert. Ausserdem kann er Haustiere unterhalten, ihre Futterzeiten überwachen und mit ihnen interagieren.

Samsung zeigt Ballie seit Jahren an praktisch jeder CES oder auch an der IFA. Den wohl grössten Überblick, was die Kugel alles können soll, vermittelte das Unternehmen an der CES 2024 mit folgendem Video:

An der CES 2024 stellte Samsung die überarbeitete Version des bisherigen Ballie-Konzepts vor.

Und nun, da Gemini frisch integriert wurde, gibt’s ein neues Video, das den Roboter jedoch nur animiert zeigt:

Das neue Video zeigt, was Ballie im Team mit Gemini kann.

Der Roboter verfügt über einen KI-Chip, Funktechnik, mehrere Kameras, Mikrofone, Lautsprecher, Lidar-Sensorik und omnidirektionale Räder zur autonomen Navigation sowie einen Projektor. Letzterer kann nicht nur Informationen und Videos an die Wand oder den Boden projizieren, sondern auch interaktive Buttons. Der Roboter lässt sich nahtlos ins Smart Home integrieren und per App oder Sprache steuern. Dafür, dass er die richtige Aktion ausführt oder die korrekte Antwort auf eine Frage findet, sorgen eigene KI-Sprachmodelle von Samsung wie auch Googles Gemini.

Wann der Roboter auch in weiteren Ländern erscheinen soll, hat Samsung bislang nicht kommuniziert. Was den Preis angeht, kann davon ausgegangen werden, dass er sich an der Konkurrenz orientieren wird. Amazons Astro kostet beispielsweise 999 US-Dollar.

Titelbild: Samsung

Dieser Artikel gefällt mir! 2 Personen gefällt dieser Artikel